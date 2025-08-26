Roma celebra Franco Califano con l’evento speciale per il docufilm Nun ve trattengo: una serata tra cinema, musica e memoria collettiva.

Roma tutta si prepara a un appuntamento unico nel quale sono protagonisti cinema, musica e memoria collettiva: un evento speciale per rendere omaggio a Franco Califano, il “Califfo” della musica italiana che ha saputo trasformare la vita in poesia malinconica ed ironica con il docufilm Nun ve trattengo. La pellicola esce nelle sale italiane dall’8 al 10 settembre 2025, ma sarà la Capitale a inaugurare il ciclo di proiezioni, con una serata che promette emozioni intense. In una città che Califano ha cantato tante volte con passione, tra vicoli, piazze e notti infinite, il grande schermo diventa lo spazio nel quale la sua voce, i suoi gesti e il suo spirito libero torneranno a vibrare oltre il tempo. Non si tratta solo di cinema, ma di un rito collettivo che invita gli spettatori di ogni età a riscoprire il linguaggio diretto e umano di un poeta che non ha mai smesso di parlare alla gente.

Leggi anche: — Franco Califano, dove viveva a Roma? La sua abitazione storica e la sua ultima dimora

Il docufilm ‘Nun ve trattengo’: un ritratto notturno del Califfo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Scritto e diretto da Francesca Romana Massaro e Francesco Antonio Mondini, Nun ve trattengo è molto più di un semplice documentario sulla vita di Franco Califano. Rappresenta infatti un mosaico frammentato e poetico che riesce a ricostruire la Roma amata dal Califfo attraverso archivi inediti, interviste e testimonianze.

La voce dell’attore Raffaele Vannoli guida lo spettatore in un viaggio notturno tra Trastevere, Ponte Milvio, i bar e i locali che furono scenari di incontri e canzoni.

Non mancano i contributi di Claudia Gerini, Maurizio Mattioli, Mita Medici, Francesco Rutelli, Barbara Palombelli e tanti altri, mentre la scena musicale contemporanea – da Franco126 a Noyz Narcos – si fa ponte tra passato e presente. A venir fuori è il ritratto di un Franco Califano ironico, malinconico e libero, capace di parlare ancora oggi con un linguaggio diretto e autentico.

L’evento speciale a Roma per celebrare il docufilm su Franco Califano

Prima dell’uscita nazionale – tra l’8 e il 10 settembre – il 7 settembre 2025 il Cinema Giulio Cesare di Romaospiterà un’anteprima-evento che trasformerà la proiezione in una vera festa in memoria del Califfo.

La serata sarà anche un tributo all’artista e riporterà il pubblico nel cuore della città che fu teatro delle sue notti infinite. Sarà un incontro con la storia e con l’anima di Califano, celebrato attraverso immagini, musica e voci che continuano a raccontarlo. Insieme alla coprotagonista del docufilm: Roma.

Photo credits: Kikapress