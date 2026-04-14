C’è un luogo nel cuore della Capitale dove il calendario non si guarda: si assapora. Da Pizzeria Ristoro Est!Est!Est!, storico indirizzo tra Monti ed Esquilino, il tempo torna a scorrere secondo i ritmi della tradizione gastronomica romana. E lo fa con un’idea tanto semplice quanto affascinante: riportare in tavola il calendario settimanale delle cucine di una volta.

Qui, infatti, il pranzo dal lunedì al venerdì diventa un viaggio nella memoria culinaria della città, dove ogni giorno ha il suo piatto simbolo, proprio come accadeva nelle case romane di un tempo. Non una scelta casuale, ma un rito scandito da consuetudini popolari, esigenze pratiche e tradizioni religiose.

Dietro questo progetto ci sono Francesco Morrone, Domenico Falcone e Marco Ceccarelli, che hanno deciso di recuperare un patrimonio gastronomico fatto di gesti quotidiani e sapori autentici.

Il lunedì, fedele alla logica della cucina di recupero, porta in tavola le immancabili polpette alla romana: un simbolo di creatività domestica capace di trasformare gli avanzi in piccoli capolavori di gusto.

Il martedì e il venerdì, giorni tradizionalmente “di magro”, celebrano il baccalà, protagonista di ricette che affondano le radici nei secoli, quando questo pesce conservato era una presenza costante nelle dispense capitoline.

Il mercoledì è il regno del quinto quarto, espressione più autentica della cucina popolare: tra i piatti spicca la trippa alla romana, con pomodoro, mentuccia e pecorino, capace di raccontare storie di osterie e quartieri popolari.

Poi arriva il giovedì, e con lui il celebre detto: “giovedì gnocchi”. Gli gnocchi di patate diventano così protagonisti di una giornata che anticipa la leggerezza del venerdì.

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Accanto al menu giornaliero, non mancano piatti che incuriosiscono e sorprendono, come le uova in trippa — che, nonostante il nome, non contengono frattaglie — o le fettuccine con la coda e la zuppa di fave e cicoria.

E naturalmente, il cuore della tradizione romana continua a battere nei grandi classici: amatriciana, carbonara, cacio e pepe, fino ai secondi iconici come il saltimbocca alla romana e l’abbacchio alla scottadito.

A completare l’esperienza, la pizza romana sottile e croccante, con impasto leggero e lunga lievitazione, accanto a nuove proposte creative che dialogano con la tradizione senza tradirla.

Il rilancio del menu coincide anche con un restyling degli spazi: interni rinnovati ma fedeli alla storia e un dehors accogliente che, con l’arrivo della bella stagione, diventa una piccola oasi nel centro di Roma.

Non è un caso che questo luogo custodisca una storia lunga più di un secolo. Nato nel 1888 come bottigliera, il locale è considerato una delle pizzerie più antiche della città e ha ospitato figure illustri come Guglielmo Marconi e Alberto Sordi, diventando nel tempo un punto di riferimento culturale oltre che gastronomico.

Oggi, tra pareti che raccontano il passato e piatti che ne rinnovano il sapore, Est!Est!Est! dimostra che il tempo, a Roma, può ancora essere misurato in giorni… e in ricette.

Contatti

Pizzeria Ristoro Est!Est!Est!

Via Genova 32 – 00184 Roma

Tel: 06 4881107

Email: pizzeriaristoroestestest@gmail.com