Dove andare quando fa troppo caldo a Roma? Vi è un luogo con temperature invernali dove potersi rifugiare dai 40° gradi

Visitare Roma o altre città con temperature che superano oltre 30° gradi non è piacevole, quindi cosa fare e dove andare quando fa troppo caldo? Nella Capitale vi è un luogo in cui è possibile rinfrescarsi e si toccano anche 20° gradi in meno.

Le catacombe, qui il termometro tocca al massimo i 16 gradi. La città eterna ne è ricca e tra le più belle ci sono quelle di San Callisto, il primo cimitero ufficiale dei Cristiani. Situate sulla via Appia, sono aperte la mattina e il pomeriggio fino alle 17.00. Per accedervi è necessaria prenotare una visita guidata che dura circa 40 minuti. All’interno si trovano affreschi, cripte e le tombe di 16 pontefici.

A pochi km da lì vi sono poi le catacombe di San Sebastiano dove è sepolto il santo, poi ancora sulla via Salaria le Catacombe di Santa Priscilla e sulla via Ostiense le Catacombe di Santa Tecla.

Qual è il miglior periodo per visitare Roma?

I periodi migliori per visitare Roma o una grande città sono senza dubbio la primavera e l’autunno, dato che si tratta di stagioni di transizione dove le temperature sono normali, non dovrebbe fare né tanto caldo né tanto freddo.

I mesi consigliati per organizzare un bel viaggio sono aprile, maggio, settembre, ottobre in quanto il clima è mite. Inoltre, si tratta di mezza stagione ed è possibile trovare offerte strepitose per quanto riguarda gli alloggi.

FOTO: SHUTTERSTOCK