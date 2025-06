Il caldo continua a farsi sentire, a Roma le temperature hanno toccato i 37° ma in passato hanno superato i 40°

Da settimane il caldo non dà tregua e sono sempre più alte le temperature registrate negli ultimi giorni. Roma è arrivata a toccare oltre 37° ma in passato la Capitale ha raggiunto anche più gradi, fino a superare i 40°.

Caldo a Roma: oltre 40°, temperatura da record

L’estate 2025 è arrivata all’improvviso e anticipatamente, mettendo tutti in allerta. Da settimane si registrano temperature che superano i 35° che fanno molto preoccupare.

C’è da dire, però, che a Roma non è la prima volta che si registrano tali gradi, vi ricordate che nel 2023, il 18 luglio, la Capitale ha raggiunto il picco di 42,9°? Fu un record per la città eterna ma questi numeri interessarono tutta l’Italia e molte aree dell’Europa Meridionale.

Consigli utili per affrontare il caldo

Cosa fare in casi in cui le temperature superano i 35°? E’ importante adottare alcune precauzioni per affrontare il caldo senza incorrere in rischi e, allo stesso tempo, cercare escamotage per godersi al meglio la giornata. Innanzitutto bisogna idratarsi bevendo tanta acqua evitare pasti pesanti e preferire cibi freschi come frutta e verdura. Inoltre, durante le ore più calde, è meglio restare a casa o frequentare posti freschi e climatizzati.

Fare attività fisica è fondamentale ma è consigliabile praticarla al mattino presto o alla sera, quando le temperature sono più miti. Sono particolarmente indicate le passeggiate; chi ha la possibilità di raggiungere una località di mare o di montagna può svolgere lo sport in quei luoghi.

I quartieri di Roma più a rischio

Tramite uno studio e rilevazioni satellitari è emerso che i quartieri centrali come Esquilino, Termini, Castro Pretorio e Prati sono tra i più afosi a causa dell’asfalto, la scarsa presenza di alberi e il traffico intenso che contribuiscono a trattenere il calore durante il giorno e a rilasciarlo di notte in modo lento. In queste zone, le temperature nelle ore di punta raggiungono anche i 42-43 °C, mentre di notte scendono di poco sotto i 30 °C.

