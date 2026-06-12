Caldo record a Roma: i nuovi dati mostrano una città sempre più rovente. Temperature in crescita costante.

Roma e il caldo sono sempre stati legati da un rapporto difficile, soprattutto nei mesi estivi, ma i nuovi dati raccontano qualcosa di più profondo di una semplice sensazione: la Capitale sembra raggiungere temperature record fino a diventare sempre più rovente. Davanti a numeri che descrivono una città in rapido cambiamento, la domanda che sorge spontanea in tutti noi è inevitabile: dobbiamo davvero preoccuparci?

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Roma si scalda più delle altre capitali europee: il caldo record e le notti tropicali della Città Eterna

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo una nuova elaborazione Istat sulle stazioni meteorologiche storiche di alcune capitali europee, Roma mostra un aumento particolarmente marcato delle temperature. Il riferimento è il Collegio Romano, una delle serie climatiche più significative della città: dagli anni Ottanta a oggi la temperatura media sarebbe cresciuta di circa 3 gradi.

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Il dato è particolarmente significativo anche perché il confronto riguarda città come Parigi, Berlino e Madrid. Tutte si sono riscaldate, ma Roma appare più esposta, con una crescita superiore di circa un grado rispetto alle altre capitali considerate. Non è solo una questione di termometro: in una metropoli fatta di asfalto, palazzi, traffico e poche zone d’ombra, anche un grado in più può trasformarsi in disagio quotidiano.

Il riscaldamento di Roma rientra in una tendenza più ampia. Nei capoluoghi italiani aumentano i giorni estivi, con massime sopra i 25 gradi, e crescono anche le notti tropicali, quando la temperatura minima resta oltre i 20 gradi. Questo significa meno tregua, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.

A pesare c’è anche l’effetto isola di calore, tipico delle aree urbane, che amplifica il caldo nelle zone più costruite. Intanto il bacino del Tevere mostra segnali di contrazione dei deflussi dagli anni Ottanta. Preoccuparsi, quindi, non significa cedere all’allarme: significa capire che il caldo a Roma non è più solo una parentesi estiva, ma una condizione da gestire con politiche urbane, verde, ombra e adattamento.

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