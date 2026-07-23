Roma sfida il caldo record con cinema gratis, biblioteche climatizzate, libri e mostre: la cultura diventa un rifugio dall’afa.

Siamo in un periodo dell’anno davvero terribile dal punto di vista delle temperature, con l’afa che rende difficile rimanere all’aperto. Per combattere il caldo record, Roma ha deciso di provare a trasformare la cultura in una forma concreta di sollievo. Cinema, biblioteche e spazi espositivi climatizzati diventano luoghi nei quali trascorrere alcune ore al fresco, senza rinunciare a film, letture e mostre. Un’alternativa gratuita pensata per chi cerca riparo dal caldo record e, nello stesso tempo, vuole vivere la città in modo diverso.

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“Il grande freddo”: Roma ha deciso di trasformare la cultura in una forma di sollievo dal caldo record

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il progetto di Roma Capitale si chiama “Il grande freddo” e coinvolge undici sale cinematografiche distribuite nei diversi municipi. Dal 23 luglio sono previste ogni giorno due proiezioni gratuite, una tra le 13 e le 14.45 e l’altra entro le 18.30-18.45, con lo stesso film programmato contemporaneamente nei cinema aderenti.

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Tra le strutture coinvolte figurano l’Adriano, il Lux, il The Screen Cinemas di Ottavia, l’UCI Maximo e l’UCI Roma Est. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare i luoghi culturali in spazi di accoglienza, incontro e protezione dalle ondate di calore.

Fino al 4 agosto anche undici biblioteche saranno accessibili senza registrazione e distribuiranno gratuitamente acqua. La rete comprende, tra le altre, la Renato Nicolini di Corviale, la Vaccheria Nardi, la Joyce Lussu e la sede temporanea della Elsa Morante al Porto Turistico di Ostia.

A completare il programma ci sono la Sala Squarzina del Teatro Argentina, aperta con libri da consultare, e l’Auditorium del Palaexpo, dove è visitabile “Revelation. Lorenzo Meloni”, una mostra promossa da Emergency.

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