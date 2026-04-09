Roma dice addio alle cabine telefoniche: simbolo di un’epoca, scompaiono per sempre dal paesaggio urbano.

Roma dice addio a uno dei simboli iconici della comunicazione urbana ma anche di un mondo lontano nel tempo: le cabine telefoniche. Strutture parte della città, familiari per almeno tre generazioni che oggi scompaiono definitivamente dal paesaggio, lasciandosi da parte rispetto a degli spazi che cambiano del tutto il loro volto. Sembra solo una notizia da trafiletto ma, in realtà, è passaggio che rappresenta la fine di un’epoca, tra modernità e nostalgia, mentre resta vivo il ricordo di un tempo in cui comunicare significava fermarsi, aspettare e condividere uno spazio pubblico.

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Roma: addio alle cabine telefoniche

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La rimozione delle cabine telefoniche dismesse nel Municipio I rientra in un più ampio progetto di riqualificazione urbana promosso da Roma Capitale. L’intervento ha interessato diverse aree centrali, da Castro Pretorio all’Esquilino fino a Prati, includendo punti nevralgici come piazza Indipendenza, via XX Settembre e piazza delle Cinque Lune.

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L’obiettivo è duplice: eliminare strutture ormai obsolete e migliorare la qualità dello spazio pubblico. Le cabine, oramai del tutto inutilizzate e soggette a vandalismo, erano diventate elementi di degrado visivo e ostacoli alla mobilità pedonale. La loro rimozione consente oggi di tornare ad avere marciapiedi più ampi, maggiore accessibilità e una fruizione più ordinata degli spazi urbani, in linea con i piani di sviluppo e accoglienza turistica della città.

Se da un lato l’intervento risponde a esigenze concrete, dall’altro segna la scomparsa di un vero e proprio rito collettivo. Per decenni le cabine telefoniche sono state luoghi di attesa, di incontri mancati, di telefonate importanti. Spazi piccoli ma carichi di significato, dove ogni chiamata aveva un peso e un tempo definito.

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