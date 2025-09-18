Raoul Bova torna con Buongiorno, mamma! 3: ma dove è stata girata la fiction? Tra lago, borghi pittoreschi e studi vicino Roma.

Ieri sera, mercoledì 17 settembre 2025, è andata in onda la prima puntata della terza stagione di Buongiorno, mamma! su Canale 5. Raoul Bova è tornato a vestire i panni di Guido Borghi, protagonista di un family drama che continua a emozionare milioni di telespettatori. Ma oltre alla trama, a conquistare il pubblico sono le location: paesaggi suggestivi che incorniciano i sentimenti e i segreti della famiglia Borghi. Ma dove è stata girata (vicino a Roma) la terza stagione di Buongiorno, mamma!?

LEGGI ANCHE:– Non solo Bolsena e Bracciano: i meravigliosi laghi del Lazio per una gita fuori porta

Roma, dove è stata girata la terza stagione di Buongiorno, mamma!?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La villa della famiglia Borghi, ribattezzata nella fiction “Villa della Rosa”, si affaccia direttamente sul Lago di Bracciano, uno dei luoghi più amati e affascinanti del Lazio. Le riprese esterne sono state realizzate soprattutto a Trevignano Romano, borgo pittoresco con il suo lungolago, i vicoli e i tramonti da cartolina.

Il lago non è solo uno sfondo, ma diventa un vero personaggio, metafora della vita sospesa di Anna (Maria Chiara Giannetta), la mamma in coma che continua a raccontare la storia con la sua voce.

Oltre al lago, molte scene sono state girate a Formello, a pochi chilometri dalla Capitale, dove si trovano gli studi Lux Vide, già teatro di altre grandi fiction di successo che abbiamo potuto ammirare sul piccolo schermo. Una scelta pratica ma anche artistica, che permette di alternare gli scenari naturali del Bracciano con set costruiti su misura. Il risultato è meraviglioso: una fusione tra realtà e finzione che riesce ad amplificare le emozioni della trama, regalando al pubblico un’esperienza ancora più coinvolgente. Per una terza stagione da non perdersi assolutamente.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset