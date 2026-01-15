Buen Camino di Checco Zalone parla a chi vive nelle grandi città: la tentazione di mollare tutto e rallentare, soprattutto tra Roma e Milano.

C’è un’idea che attraversa l’intero percorso di Buen Camino, l’ultimo film di Checco Zalone (tornato a essere diretto da Gennaro Nunziante, dopo Tolo Tolo, diretto invece dallo stesso attore pugliese) e parla direttamente a chi vive nelle grandi città: la tentazione di mollare tutto, anche solo per un attimo, e prendere le distanze dal ritmo urbano. Nel nuovo film di Checco Zalone, la commedia diventa il pretesto per riflettere su lavoro, successo e bisogno di senso, soprattutto per chi abita tra Roma e Milano. Ma perché l’intera pellicola sembra destinata proprio a chi vive in queste due grandi città?

Buen Camino, perché il nuovo film di Checco Zalone sembra rivolto a chi vive a Roma o a Milano?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In Buen Caminoil principio della “fuga” non è solo qualcosa di geografico, ma è un vero e proprio stato mentale. Il viaggio diventa un modo per scardinare abitudini e certezze, mettendo in crisi la comfort zone della nostra vita moderna. È una sensazione che suonerà piuttosto familiare a chi vive nelle metropoli, nelle quale sembra che il tempo sia sempre pieno e lo spazio personale sempre più ridotto. Zalone intercetta questo malessere con ironia, trasformandolo in racconto pop, accessibile e riconoscibile.

Per Milano, il film suona come una provocazione diretta alla cultura della performance: correre, produrre, misurarsi continuamente. Il “cammino” diventa l’opposto di questa logica. A Roma, invece, la riflessione assume toni più simbolici: in una città stratificata di storia e spiritualità, Buen Camino sembra chiedere se sia ancora possibile ritagliarsi uno spazio autentico dentro il caos quotidiano. Tra una battuta e l’altra, Checco Zalone suggerisce che la vera evasione non è partire, ma provare a cambiare lo sguardo sulla propria vita urbana.

