Bucavino Box, box take away per il weekend con tanti piatti della tradizione

Il weekend ha un sapore speciale con i Bucavino Box. A partire da 23 gennaio, ogni sabato e domenica sarà possibile gustare la cucina dello chef Andrea Palmieri direttamente a casa.Bucavino, in linea con la sua filosofia, propone una box take away per il weekend con tanti piatti della tradizione come ad esempio il Carciofo alla romana, la Lasagna di ragù bianco, Il petto di vitello alla fornara e tante altre specialità ideali da gustare il sabato e la domenica.

La Box per 2 persone comprende un mix di antipasto, un primo a scelta, un secondo a scelta e un dolce a scelta dal menu al costo di 70,00 euro. Il menù completo è disponibile sul sito: www.bucavino.com

È possibile effettuare l’ordine chiamando entro il venerdì alle ore 12:00. I Bucavino box sono disponibile solo nella versione take away (no delivery).

LA STORIA DI BUCAVINO: DUE FRATELLI UNITI DALLA PASSIONE PER LA RISTORAZIONE

Andrea e Francesca Romana Palmieri sono due fratelli che fino al 2007 avevano poco a che fare con la ristorazione. Lui ha studiato per diventare medico e poi si è calato nei panni di broker finanziario; lei faceva l’Accademia di Regia Cinematografica e Televisiva e nel weekend per arrotondare lavorare in un ristorante, lo stesso che oggi hanno comprato insieme.

“BucaVino era di proprietà di un mio caro amico – dichiara Francesca Romana – e, quando ho saputo che era in vendita, l’abbiamo preso in gestione con mio fratello”. Andrea è il maggiore del duo e ha subito colto questa occasione che ha interpretato quasi fosse un segno del destino. “Noi siamo cresciuti a Roma ma la nostra famiglia è di Leonessa, nel reatino. Qui mio nonno faceva il maître di sala, quando ancora fare questo mestiere significava essere un semplice cameriere. Con la sua determinazione e il suo impegno – aggiunge – è riuscito a nobilitare il suo ruolo e farlo sembrare ai nostri occhi di bambini il più bello del mondo”.

Così, circa 15 anni fa i fratelli Palmieri intrapreso questo percorso, lui in cucina e lei in sala: “Dopo la scuola di cucina – spiega Andrea – ho continuato con i corsi di perfezionamento arrivando a leggere più di 100 libri. Nel 2013 mi hanno proposto di diventare insegnante e così quelli che prima erano miei docenti oggi sono colleghi”. Francesca Romana, invece, si è diplomata Fis per diventare Sommelier e da BucaVino si occupa della cantina e del servizio in sala.

Foriero è stato il periodo di lockdown durante il quale lo chef Andrea Palmieri ha ritrovato un vecchio ricettario della nonna, preparazioni incentrate su sapori autentici che sono oggi state tradotte in un invitante menù disponibile anche nella versione da asporto. Alla guida del ristorante Andrea e Francesca Romana Palmieri, due fratelli, lui è ai fornelli mentre lei si occupa della cantina e di orchestrare il servizio in sala.

CONTATTI

Via Po n. 45/A – 00198 Roma

Telefono: 068412803

Email: f.food@hotmail.com

www.bucavino.com

Facebook:BucaVino

Instagram:buca_vino