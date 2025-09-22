Dopo aver conquistato gli amanti della buona tavola in altre zone della Capitale, Brucio apre finalmente a Prati, portando con sé tutta l’anima della cucina romana e una grande novità: la pizza in teglia, proposta per la prima volta nel nuovo locale.
La filosofia di Brucio resta fedele alle sue radici: materie prime di qualità, stagionalità e rispetto della tradizione.
In carta trovano spazio i piatti iconici della cucina romana, dalle paste alle ricette casalinghe reinterpretate con uno stile contemporaneo. A completare l’offerta, un’ampia selezione di pizze: dalle classiche tonde e scrocchiarelle alle versioni più innovative, pensate per sorprendere.
La novità: la pizza in teglia
Per la prima volta, Brucio introduce anche la pizza in teglia, ideale per colazioni, pranzi veloci o aperitivi. Leggera, fragrante e con topping sempre diversi, rappresenta il nuovo format con cui il locale vuole arricchire l’esperienza gastronomica nel cuore di Prati.
Il pizzaiolo Marco Di Pinto propone pizze classiche e più elaborate, insieme ai fritti tipici della pizzeria, calzoni e pizza ripiena, con lievitazione di 24 ore a temperatura controllata. La pizza al taglio si trova negli spazi adiacenti al locale principale.
Con questa apertura, Brucio non porta soltanto un ristorante, ma un luogo dove vivere la convivialità in tutte le ore del giorno: dalla colazione fino alla cena, passando per una pausa pranzo sfiziosa o un aperitivo tra amici.
Brucio a Prati promette di diventare un nuovo indirizzo di riferimento per chi ama la cucina romana autentica, con quel tocco di creatività che rende ogni piatto speciale.
CONTATTI
Via Luigi Settembrini, 21 – Roma
Tel. 06 88795874