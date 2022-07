Bronzi di Riace, 50 anni dal ritrovamento: l’evento di presentazione delle celebrazioni

A 50 anni dal ritrovamento dei Bronzi di Riace il 7 luglio a Roma verranno presentate le iniziative per celebrare i due guerrieri

Il 16 Agosto ricorre il cinquantenario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. Per festeggiarlo istituzioni, addetti ai lavori e professori universitari si riuniranno il 7 Luglio per presentare al pubblico la progettualità che vedrà protagonisti i Bronzi durante tutto il 2022.

L’appuntamento è alla Camera dei Deputati, il 7 Luglio alle ore 11:30, con la presentazione delle iniziative legate alla celebrazione di BRONZI50 1972-2022 – Cinquantesimo Anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace.

A partecipare saranno Paolo Brunetti, sindaco di Reggio Calabria, Filippo Mancuso, Presidente del Consiglio Regionale e Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria. Gli interventi previsti saranno ad opera di Maurizio Paoletti, archeologo e professore di archeologia dell’Università della Calabria e Mara Carfagna, Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, seguiti dalla conclusione di Dario Franceschini, Ministro della Cultura. Francesco Verderami, giornalista del Corriere della Sera, modererà l’evento.

Celebrare i Bronzi di Riace significa celebrare la Calabria, la Magna Grecia e uno dei più significativi monumenti a livello nazionale.

Modalità di accesso e accredito

L’accesso è consentito con documento, abbigliamento consono per le signore e giacca per i signori.

Per accreditarsi e necessario inviare una mail a press@hf4.it entro le ore 15.00 del 6 luglio 2022 specificando il nome e cognome, luogo e data di nascita, gli estremi del documento di riconoscimento, un recapito telefonico per eventuali comunicazioni e la testata giornalistica per la quale si effettua il servizio.

Crediti foto@Shutterstock