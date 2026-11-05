Il broccolo romanesco, tesoro verde di Roma, nasconde un segreto della natura: la sua forma geometrica è un autentico capolavoro.

Tra gli ortaggi e le verdure che arrivano ogni giorno sui banchi dei mercati romani ce n’è una che riesce sempre ad attirare lo sguardo dei passanti prima ancora di finire nel piatto: il broccolo romanesco. Verde brillante, dalla sagoma inconfondibile e legato da secoli alla tradizione capitolina più autentica, questo ortaggio riesce anche a custodire un piccolo segreto della natura. La sua forma, così ordinata da apparire quasi disegnata, va molto oltre i dettagli estetici. Ma che cosa la rende tanto speciale?

Broccolo romanesco, perché la sua forma è un capolavoro matematico

A guardarlo da vicino, il broccolo romanesco sembra costruito con una precisione artificiale: la sua superficie è fatta di rosette appuntite, organizzate in spirali. Ogni cima riproduce, in miniatura, la stessa forma dell’ortaggio intero. È il principio dell’autosomiglianza, tipico dei frattali, figure nelle quali un motivo torna a scale differenti.

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Le spirali richiamano anche la celebre successione di Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13… Ogni numero nasce dalla somma dei due precedenti. Una geometria che si ritrova anche nella disposizione dei semi dei girasoli e in altre strutture naturali.

Coltivato da generazioni e generazioni in tutte le campagne romane e del Lazio, questo ortaggio della famiglia delle Brassicacee è protagonista soprattutto in autunno e inverno. Compare persino nei versi di Giuseppe Gioachino Belli, che nel 1834 soprannominò «Torzetto» un ortolano.

Ricco di fibre, vitamine e sali minerali, è molto apprezzato per il suo gusto delicato. A Roma si cucina ripassato con aglio, olio e peperoncino, nella minestra con pasta e arzilla oppure fritto in pastella per la Vigilia di Natale. Un piccolo spettacolo della natura, da ammirare e assaggiare, ancora oggi amatissimo dai romani.

Photo Credits: Shutterstock

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