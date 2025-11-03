A Roma torna il re dell’autunno: il broccolo romanesco, frattale naturale che avrebbe fatto impazzire Fibonacci.

Ha la grazia d’altri tempi di un’opera barocca e la precisione di un teorema matematico. È verde, geometrico, perfetto — e in questo periodo domina i banchi dei mercati di Roma come un piccolo re. Stiamo parlando ovviamente del broccolo romanesco, o cavolfiore romano, protagonista assoluto dell’autunno della Capitale: un ortaggio che unisce la poesia della natura al fascino della matematica, degno d’essere studiato da Fibonacci.

Il broccolo alla romana, il frattale più buono del mondo perfetto anche secondo Fibonacci

Le sue forme sembrano disegnate dal compasso di un architetto e invece sono frutto della mano sapiente della natura. Ogni punta del broccolo romanesco replica l’intera struttura in miniatura: è un frattale, come direbbe un matematico. Non a caso, il numero delle sue rosette segue la celebre successione di Fibonacci, quella in cui ogni numero è la somma dei due precedenti. Un dettaglio che trasforma questo ortaggio in una piccola meraviglia scientifica, oltre che culinaria.

E non stupisce che, con le sue spirali perfette, sia diventato anche un simbolo di armonia e proporzione naturale — una specie di “cappella Sistina vegetale” che si può mangiare.

Sui banchi dei mercati di Testaccio e Campo de’ Fiori troneggia fiero, con le sue punte smeraldine e l’aria un po’ vanitosa. I romani lo chiamano semplicemente “er broccolo”, e da secoli lo cucinano in mille modi: “all’agro” con olio e limone, ripassato in padella con aglio e peperoncino, oppure gratinato al forno.

Dolce, delicato, ricco di vitamine e minerali, è il compagno ideale dei piatti invernali e il segreto di tante ricette di famiglia. Ma, soprattutto, è l’ennesima prova che Roma sa unire la scienza al gusto: un ortaggio che è al tempo stesso lezione di geometria e dichiarazione d’amore ad una terra senza eguali.

Photo Credits: Shutterstock