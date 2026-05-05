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Una delle scuole più prestigiose del Regno Unito sbarca nella Capitale. Il Brighton College ha ufficialmente aperto le iscrizioni per la sua nuova sede di Roma, con l’avvio delle lezioni previsto per settembre 2027.

La scuola sorgerà in via Nomentana 236, negli spazi dell’ex convento delle Orsoline dell’Unione Romana, a pochi passi da Villa Leopardi.

Qui verranno accolti studenti e studentesse dai 5 ai 13 anni, con l’obiettivo di espandere progressivamente l’offerta anche alle classi successive.

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Non si tratta di una scuola qualunque: il Brighton College porta con sé oltre un secolo di storia e un modello educativo internazionale che punta su un mix di accademia e sviluppo personale. Tra le materie proposte ci saranno anche cinese mandarino, public speaking e imprenditorialità, oltre a musica, teatro, danza e sport. Spazio anche al benessere emotivo e alla crescita personale.

Per le famiglie è previsto anche un servizio scuolabus, pensato per facilitare gli spostamenti in città.

Capitolo rette: si parte da circa 18mila euro per il primo anno, si sale a 22mila dal secondo al sesto anno e si arriva fino a 25mila euro per gli ultimi tre anni. Numeri che fanno già discutere, ma in linea con altre realtà educative internazionali.

“Curiosità, fiducia e gentilezza sono i nostri pilastri”, spiega il preside James Hodgson. L’obiettivo? Formare cittadini globali, preparati sul piano accademico ma anche consapevoli e sicuri di sé.

Le iscrizioni sono già aperte: le famiglie interessate possono compilare il modulo online o contattare la scuola per organizzare una visita e scoprire da vicino il nuovo campus romano.

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