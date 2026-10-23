A Roma torna Brezze d’Arte, il progetto che abbina le visite guidate alle grandi mostre della Capitale a brunch, aperitivi e cene ispirati alle opere. Si parte il 23 ottobre dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, con un percorso dedicato alla Tomba François e un menu dai colori della pittura etrusca.

E se dopo una mostra si potesse continuare a parlare di arte anche a tavola? È questa l’idea alla base di Brezze d’Arte, il calendario di appuntamenti che unisce cultura e gastronomia all’Uliveto Roof Garden dell’Hotel Diana, in via Principe Amedeo, a Roma. Il progetto torna il 23 ottobre con una nuova stagione di visite guidate abbinate a esperienze gastronomiche a tema, ideate dallo chef advisor Umberto Vezzoli e dal resident chef Alessandro Pinca.

L’iniziativa è stata ideata da Caterina De Angelis, responsabile food & beverage dell’Hotel Diana e appassionata di storia dell’arte. L’obiettivo è trasformare la visita a una mostra in un’esperienza più ampia, nella quale le opere diventano fonte d’ispirazione per cocktail e piatti creativi.

foto uff stampa rossella cerulli

«Tutto è iniziato nel 2009 quasi per gioco, quando amici e ospiti, in occasione delle visite guidate, hanno iniziato a chiedermi di poter concludere la giornata con una cena in albergo», racconta De Angelis. Da qui la decisione di strutturare gli appuntamenti attraverso l’associazione culturale I Percorsi delle Muse, creando un calendario in cui la scoperta del patrimonio artistico si accompagna alla convivialità.

Il primo appuntamento è dedicato alla Tomba François

Il programma prende il via il 23 ottobre con una visita alla Tomba François, riallestita con i suoi affreschi al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Le pitture, acquisite dallo Stato italiano nel maggio scorso secondo quanto riportato nel comunicato, sono il punto di partenza per un percorso che prosegue a tavola.

Il menu dell’Uliveto Roof Garden si ispira ai colori della pittura etrusca, in particolare al rosso e al nero. Anche il cocktail scelto per l’occasione, “Rosso, Nero e bollicine”, richiama questa combinazione cromatica.

Tra le proposte gastronomiche figurano i pomodori fritti con semi di papavero, i tortelli neri al salmone con crema al peperone rosso e la mozzarella in carrozza al nero. Un gioco di contrasti visivi e gustativi che riprende il significato simbolico dei colori nell’arte etrusca: il rosso, ottenuto da terre ricche di ocra, era associato all’energia e alla vitalità, mentre il nero, ricavato da pigmenti di carbone, veniva utilizzato per delineare figure e dettagli

Da Keith Haring a Kandinsky: il calendario degli appuntamenti

Dopo il primo incontro, Brezze d’Arte proseguirà con un calendario che attraversa epoche, stili e protagonisti dell’arte, abbinando ogni visita a una proposta gastronomica pensata per l’occasione.

Il 22 novembre è in programma una visita alla mostra dedicata a Keith Haring a Palazzo Braschi, seguita da uno Street Food Brunch. Il 12 dicembre sarà invece il turno di Kandinsky a Palazzo Bonaparte, con la cena Il Gusto dell’astratto, ispirata alle forme e ai colori dell’arte astratta.

Il 15 gennaio il percorso continuerà alle Scuderie del Quirinale con la mostra dedicata a Pontormo, accompagnata dalla cena Fuori Canone. Il 21 febbraio, con data e orario ancora da confermare, l’appuntamento sarà all’Ara Pacis per la rassegna Il potere del ritratto. Egitto e Roma. I volti del Fayum, a cui seguirà l’aperitivo Visi e colori a tavola.

Il calendario arriverà quindi al 20 marzo con “Food. Il Gusto nell’arte” al Chiostro del Bramante, una mostra in cui il cibo è protagonista delle opere esposte. Per l’occasione, la proposta gastronomica avrà il titolo Arte e cibo, una questione di gusto.

Sono inoltre previste visite esclusive in luoghi e palazzi generalmente non aperti al grande pubblico, i cui dettagli saranno comunicati successivamente.

Non solo mostre: gli appuntamenti di metateatro

Il programma di Brezze d’Arte comprenderà anche due appuntamenti domenicali di metateatro, ospitati nella sala Artemide dell’Hotel Diana. Gli incontri saranno abbinati a un breakfast ispirato allo spettacolo, a cura dell’autore Alessandro Ristori.

L’iniziativa propone così un modo diverso di vivere l’offerta culturale romana: non soltanto visitare una mostra, ma prolungarne l’esperienza attraverso sapori, colori e suggestioni che portano le opere d’arte anche a tavola.

Come partecipare a Brezze d’Arte a Roma

Per partecipare agli appuntamenti è richiesta l’iscrizione. Per informazioni sul calendario, sulle modalità di prenotazione e sulle attività dell’associazione I Percorsi delle Muse è possibile contattare:

Email: ipercorsidellemuse@yahoo.com

Telefono: 06 47868833

Dove: L’Uliveto Roof Garden – Hotel Diana, via Principe Amedeo 4, Roma.