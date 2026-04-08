Con la primavera torna la voglia di gite fuori porta… ma questa volta con un twist decisamente gustoso. A pochi passi da Roma riaprono i Brew Tour di Birra del Borgo, un’esperienza immersiva tra natura, impianti produttivi e – ovviamente – degustazioni.

Immerso nella suggestiva Riserva dei Monti della Duchessa, il birrificio apre le sue porte ogni sabato alle ore 16 per accompagnare curiosi e appassionati in un viaggio di circa 65 minuti nel cuore della produzione artigianale.

Un tour tra tecnica e gusto

Non si tratta della classica visita guidata: qui si entra davvero “dentro” la birra. Il percorso è pensato per coinvolgere tutti i sensi, tra racconti, approfondimenti tecnici e assaggi.

Si parte da Il Bancone, la tap room del birrificio, dove gli ospiti ricevono un piccolo omaggio a sorpresa, per poi iniziare un itinerario in sette tappe: dal mulino alla cantina, passando per l’area di imbottigliamento, la sala delle Italian Grape Ale, il laboratorio e la suggestiva sala botti, dove il tempo diventa ingrediente fondamentale.

Durante il tour si possono toccare con mano le materie prime, assaggiare ingredienti grezzi e persino testare birre in affinamento.

Il momento clou? La degustazione

Il viaggio si conclude (come è giusto che sia) con un brindisi: di nuovo al Bancone, i partecipanti possono degustare tre birre selezionate in base al percorso fatto e alle proprie preferenze.

Un modo perfetto per chiudere il cerchio: dall’idea iniziale fino al prodotto finito nel bicchiere.

Non solo visita: food e beer shop

L’esperienza può continuare con una sosta golosa proprio da Il Bancone, aperto a pranzo e cena, dove gustare fritti, panini, focacce e piatti principali pensati in abbinamento alle birre.

E per chi vuole portarsi a casa un ricordo (o qualche bottiglia in più), c’è anche il beer shop del birrificio, con tutta la selezione firmata Birra del Borgo.

Insomma, più che una visita, un piccolo viaggio sensoriale perfetto per una gita di primavera fuori porta… con finale decisamente felice

Tour Birra del Borgo

Ogni sabato alle ore 16.00

Durata 65 minuti

Costo 30 euro ( dai 18 anni in su)

Prenotazione online sul sito di Birra del Borgo:

https://birradelborgo.it

Il Bancone

Aperto martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle 12:30 alle 23:00.

Venerdì e sabato dalle 12:30 alle 24:00.

Lunedì chiuso.

Contatti

Birra del Borgo Srl

Loc. Piana di Spedino snc – 02021 Borgorose (RI)

Tel: 0746 31287

info@birradelborgo.it

www.birradelborgo.it

Facebook: Birra del Borgo

Instagram: birradelborgo