Attenzione alle bottiglie d’acqua che vendono per strada a Roma: al di là del prezzo esagerato, il rischio potrebbe essere ben più grosso.

Roma è bella sempre ma, d’estate, visitarla è decisamente faticoso, soprattutto quando le temperature salgono di parecchio. Spesso, però, c’è un altro pericolo dietro l’angolo oltre al caldo e sta nella tentazione di acquistare una bottiglietta d’acqua da alcuni venditori ambulanti. Il motivo? Dietro queste vendite improvvisate potrebbe esserci un pericolo ben più grosso.

Il lato nascosto delle bottiglie vendute per strada a Roma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sappiamo bene che, a Roma, non è raro imbattersi in venditori che offrono bottigliette d’acqua fredda a prezzi ben superiori al normale.

C’è chi arriva a chiedere anche 5 euro per una bottiglia da mezzo litro. Ma al di là al costo esagerato, il problema principale riguarda la provenienza.

Spesso queste bottiglie non arrivano da canali regolari: vengono nascoste sotto cespugli o in tombini in attesa di essere riprese e vendute, e in alcuni casi vengono addirittura riempite con acqua di rubinetto e rivendute senza sigillo.

Si tratta principalmente di una questione igienica ma è anche un vero inganno ai danni dei turisti, che credono di acquistare un prodotto sicuro e pagano invece per qualcosa di potenzialmente rischioso. Non a caso, le autorità effettuano regolarmente sequestri, soprattutto nelle aree più frequentate come il Colosseo e il Circo Massimo, ma il fenomeno resta diffuso.

Paradossalmente, però, a Roma non c’è bisogno di acquistare acqua in bottiglia: è una delle città più generose al mondo quando si parla di acqua pubblica. I celebri nasoni – circa 2.500 fontanelle sparse in ogni quartiere – offrono gratuitamente acqua fresca potabile 24 ore su 24. A questi si aggiungono i nuovi chioschi che erogano anche acqua frizzante.

Portare con sé una borraccia o una semplice bottiglia riutilizzabile diventa così la scelta più intelligente ed economica.

Photo Credits: Shutterstock