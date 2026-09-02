Un borgo vicino Roma dove la storia arriva all’età del bronzo: Castelnuovo di Farfa, tra grotte, chiese, castelli e fascino medievale.

Vicino Roma, a circa un’ora dalla Capitale, c’è un piccolo borgo della Sabina nel quale il passato sembra riaffiorare a ogni angolo. Qui la storia non comincia nel Medioevo, ma affonda le sue radici molto più indietro, fino all’età del bronzo. Tra grotte, antiche fortificazioni, chiese e palazzi storici, è una destinazione perfetta per una gita fuori porta alla scoperta di uno dei territori più suggestivi vicino alla Città Eterna.

LEGGI ANCHE: Mostre settembre 2026 a Roma: la guida aggiornata

Castelnuovo di Farfa, un borgo vicino Roma con una storia che comincia nella preistoria

Il borgo del quale stiamo parlando è Castelnuovo di Farfa, in provincia di Rieti. La zona risulta frequentata già in epoche antichissime: nella vicina Grotta Scura, non distante dal fiume Farfa, nel 1987 furono ritrovati frammenti di ceramica risalenti all’età del bronzo. Nella cavità, con un ramo lungo oltre 200 metri, sono emersi anche reperti romani, tra cui lucerne e monete, testimonianza di un possibile utilizzo votivo e cultuale del luogo.

LEGGI ANCHE: I borghi più belli della Sabina, 5 piccole gemme incastonate in paesaggi incantevoli

La storia medievale prende forma tra il VI secolo e l’Alto Medioevo, con l’opera di evangelizzazione legata a San Lorenzo di Siria e una chiesa dedicata a San Donato già documentata nell’877. Il Castrum risale invece al Duecento ed era protetto da una cinta muraria dotata di nove torri.

Passeggiando nel centro storico si incontrano case, chiese e palazzi che conservano l’impronta medievale del borgo, immerso nei boschi e nel paesaggio della Sabina. Tra gli edifici più importanti spicca la chiesa di San Nicola da Bari, costruita nel Cinquecento e successivamente ricostruita alla fine del Settecento.

Da vedere anche la chiesa della Madonna degli Angeli, legata alla tradizione del Giubileo del 1600, e il palazzo dei marchesi Simonetti, principale edificio civile del paese. Un piccolo concentrato di storia, natura e architettura che rende Castelnuovo di Farfa una meta ideale per riscoprire la Sabina.

Photo Credits: Shutterstock