Vicino a Viterbo c’è un borgo panoramico speciale: la natura avvolge un orizzonte mozzafiato e una panchina gigante ci invita a riscoprire la meraviglia.

Cosa c’è di più bello che sedersi su una panchina e scrutare l’orizzonte? Può sembrare un gesto estremamente semplice e che fa bene all’anima ma poche volte ce lo concediamo davvero. A pochi chilometri da Viterbo esiste un borgo panoramico che sa regalare a tutti questa magia: un paesaggio meraviglioso, la natura che abbraccia tutto e una panchina gigante che invita a riscoprire il mondo con lo stupore e gli occhi di un bambino. Qui il tempo sembra rallentare e ogni dettaglio del paesaggio diventa poesia. Scopriamo insieme dove si trova questo bellissimo luogo.

La panchina gigante e i paesaggi della Tuscia: il borgo panoramico a due passi da Viterbo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il borgo panoramico di cui stiamo parlando è Soriano nel Cimino, ai piedi appunto del Monte Cimino, in provincia di Viterbo. Qui è stata inaugurata la prima Big Bench della Tuscia, parte del progetto ideato dal designer Chris Bangle per restituire agli adulti la capacità di meravigliarsi. La panchina, installata a dicembre 2024, sorge nella località Ex Tiro a Piattello, a 800 metri dalla Faggeta Vetusta UNESCO.

È possibile raggiungerla con una passeggiata breve ma suggestiva tra i boschi, fino ad affacciarsi su una vista che spazia dal borgo medievale al castello, dalla valle del Tevere agli Appennini.

Scoprire Soriano nel Cimino, tra storia e natura

Oltre alla panchina gigante, Soriano nel Cimino è un borgo che conquista tutti coloro che lo visitano grazie ai suoi tanti tesori.

C’è il Castello Orsini che domina dall’alto l’intero borgo con il suo profilo medievale, mentre il centro storico custodisce la Chiesa di San Giorgio, con affreschi e sculture che raccontano secoli di devozione. Poco distante si trovano le terme naturali, e Palazzo Chigi-Albani, scrigno di arte rinascimentale e barocca con la spettacolare Fontana dei Draghi. Chi ama la natura non può perdere la Faggeta Vetusta, con i suoi sentieri immersi in un bosco secolare riconosciuto dall’UNESCO. Infine, le Grotte di San Rocco offrono un viaggio nel tempo, dalle origini etrusche fino al medioevo.

Photo Credits: Shutterstock