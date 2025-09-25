Un borgo sospeso tra le nuvole a un’ora da Roma. Non è Civita di Bagnoregio, ma un gioiello segreto della Tuscia!

A due passi da Roma c’è un borgo che sembra uscito da un sogno o forse da una fiaba, sospeso su uno sperone di tufo e spesso avvolto da una coltre di nebbia che fa sì che sembri che fluttui nel cielo tra le nuvole. Si trova a meno di un’ora dal centro della Città Eterna, ma pochi lo conoscono davvero. Non stiamo parlando però di Civita di Bagnoregio, forse la più celebre tra le città sospese, bensì di Mugnano in Teverina, un gioiello della Tuscia in grado di regalare atmosfere rare e fotografie da cartolina.

Leggi anche: — Le terme imperdibili del Lazio, tra sorgenti libere e a pagamento

Mugnano in Teverina: un borgo tra le nuvole a un passo da Roma

Il fascino di Mugnano in Teverina sta proprio nella sua semplicità: non servono attrazioni artificiali né grandi eventi, perché la natura e il paesaggio fanno tutto da soli.

Soprattutto d’inverno, durante le mattinate più fredde, il borgo sembra emergere come un miraggio da una distesa di nuvole, offrendo viste mozzafiato sulla Valle del Tevere.

Le sue case in pietra e le stradine silenziose che lo percorrono completano così un quadro sospeso, quasi onirico. E che ne fanno il luogo perfetto per chi vive a Roma e desidera una fuga rapida, ma anche per tutti gli amanti della fotografia alla ricerca di atmosfere suggestive o per chi sogna un’esperienza autentica lontano dalla folla.

Il momento migliore per scoprire Mugnano in Teverina è quindi l’inverno, ma il borgo merita durante tutto l’anno grazie al suo verde brillante e alle sue luci soffuse. Il nostro consiglio è quello di partire al mattino presto, in modo da godere al meglio dell’effetto “sospeso”. E non dimenticate di portare con voi una giacca leggera, dato che l’altitudine può rendere l’aria molto più fresca del previsto!

Godetevi al meglio una passeggiata tra vicoli e panorami, dopo la quale non può mancare una tappa gastronomica nei dintorni: la Tuscia è terra di sapori autentici, dal vino locale agli oli profumati. Un vero paradiso in Terra!

Photo Credits: Shutterstock