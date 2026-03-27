A due passi da Roma, un borgo sul lago di Bracciano tra natura, storia e panorami suggestivi: meta perfetta per una gita fuori porta.

A pochi chilometri dalla Capitale esiste un luogo capace di sorprendere con la sua atmosfera sospesa tra natura e storia. Affacciato sulle acque del lago di Bracciano, c’è un borgo che rappresenta una meta perfetta per una gita fuori porta a due passi da Roma, tra panorami suggestivi, vicoli antichi e scorci romantici tutti da scoprire.

Anguillara Sabazia: un borgo sul lago di Bracciano. Tra storia, natura, relax e panorami unici

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Anguillara Sabazia è uno dei borghi più affascinanti del lago di Bracciano, situato su uno sperone roccioso che regala viste spettacolari sull’acqua. Il suo nome affonda le radici nell’antichità, legato a una villa romana e alla tradizione dell’allevamento di pesci lacustri.

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Passeggiando nel centro storico si attraversa una porta cinquecentesca che conduce alla via principale, fino alla collegiata di Santa Maria Assunta, da cui si apre una terrazza panoramica mozzafiato. Tra palazzi storici, torri medievali e musei, il borgo riesce a conservare a tutt’oggi un patrimonio culturale ricco e autentico.

Ciò che rende Anguillara Sabazia speciale è il rapporto diretto con il lago, di origine vulcanica, che crea un’atmosfera romantica e rilassante. Il lungolago è perfetto per passeggiate tranquille, mentre le spiagge e il pontile offrono scorci ideali per fotografie e momenti di pausa.

Il borgo è anche un ottimo punto di partenza per esplorare il Parco naturale di Bracciano-Martignano, tra percorsi di trekking e ciclabili immersi nel verde. Nei dintorni si trovano anche importanti siti archeologici, come il villaggio neolitico sommerso de La Marmotta, testimonianza di una presenza umana antichissima.

Tra storia, natura e tranquillità, dunque, Anguillara Sabazia si conferma come la destinazione ideale per chi cerca una fuga dalla città senza allontanarsi troppo da Roma.

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