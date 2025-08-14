Cervara di Roma è un borgo a pochi km dalla Capitale dove poter trascorrere una giornata in totale relax: cosa fare

Avete mai sentito parlare di Cervara di Roma? E’ un borgo che si trova a meno di 70 km della Capitale ed è considerato uno dei paesi più suggestivi del Lazio. Situato all’interno del Parco Regionale dei Monti Simbruini, è all’altezza di 1053 metri. Lì è possibile trascorrere una giornata al fresco, lontano dal caos e dallo smog della città.

Cervara di Roma, cosa fare nel borgo a pochi km dalla Capitale

Se sentite il bisogno di allontanarvi per un po’ dal caos della città e tentare di cercare un po’ di fresco, Cervara di Roma è il luogo che fa per voi. A 70 km dalla Capitale, il borgo offre un clima unico che renderà le vostre giornate diverse e piacevoli.

Non solo, Cervara è anche un paese da visitare per il fatto di essere arroccato su una roccia. Esso, infatti, prende il nome di Paese scolpito nella roccia. Da quelle parti, tanti artisti del 1900 hanno realizzato case, scolpito statue e bassorilievi sui muri così da rendere il borgo unico e inimitabile.

Cervara di Roma è un piccolo borgo medievale caratterizzato da tante opere architettoniche come l’antica Chiesa di Santa Maria Santissima e la Chiesa della Portella del 1500. Poi ancora la Valle dell’Aniene, la Scalinata degli artisti un lungo percorso attraverso cui vedere e ammirare le opere scolpite nella roccia.

Infine, il paese accoglierà i turisti che potranno assaggiare i piatti tipici del posto. Infatti, tradizione, cultura e storia vanno ad unirsi e rendono il borgo magico. Qui è come se il tempo si fosse fermato. Chiunque arrivi, verrà catapultato in un’altra epoca, dove il caos e la routine, a cui si è abituati, diventano ricordi per qualche istante.

FOTO: SHUTTERSTOCK