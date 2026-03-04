Il Borgo dei Borghi 2026: Nemi rappresenta il Lazio. Ecco come votare online su RaiPlay e sostenere il borgo nella sfida nazionale.

L’Italia dei piccoli centri torna protagonista in televisione con una nuova edizione de Il Borgo dei Borghi: anche nel 2026 il celebre concorso televisivo dedicato ai luoghi più affascinanti del Paese porta al centro dell’attenzione venti borghi, uno per ogni regione. Tra questi c’è anche Nemi, che quest’anno rappresenta il Lazio. Il pubblico potrà partecipare direttamente alla competizione votando online attraverso RaiPlay. Ma come fare per sostenere il proprio borgo preferito?

Il Borgo dei Borghi 2026 e la sfida dei 20 finalisti (con Nemi rappresentante del Lazio)

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La tredicesima edizione de Il Borgo dei Borghi, storico contest legato alla trasmissione di Rai 3 Kilimangiaro, mette in competizione venti località italiane selezionate per il loro patrimonio storico, paesaggistico e culturale. Ogni regione è rappresentata da un borgo che concorre al titolo di borgo più bello d’Italia.

Quest’anno abbiamo in gara: Villalago (Abruzzo), San Fele (Basilicata), San Nicola Arcella (Calabria), Zungoli (Campania), Canossa (Emilia-Romagna), Spilimbergo (Friuli-Venezia Giulia), Nemi (Lazio), Arenzano (Liguria), Castellaro Lagusello (Lombardia), Cingoli (Marche), Guardialfiera (Molise), Villar San Costanzo (Piemonte), Margherita di Savoia (Puglia), Sadali (Sardegna), Realmonte (Sicilia), Lucignano (Toscana), Baselga di Pinè (Trentino-Alto Adige), Passignano sul Trasimeno (Umbria), Châtillon (Valle d’Aosta), Battaglia Terme (Veneto).

Per il Lazio la scelta è caduta su Nemi, piccolo gioiello dei Colli Albani affacciato sull’omonimo lago vulcanico. Il borgo è famoso per il panorama sul lago, per la tradizione delle fragole e per la storia legata alle celebri navi romane di Caligola ritrovate proprio nelle acque del suo lago.

Come votare su RaiPlay per sostenere il proprio borgo preferito

Partecipare alla votazione è semplice e gratuito. Il pubblico può sostenere il proprio borgo preferito attraverso RaiPlay. Per votare è necessario seguire alcuni passaggi:

Collegarsi alla pagina ufficiale dedicata al concorso sul sito Rai. Accedere con un account RaiPlay, oppure registrarsi gratuitamente se non si è ancora iscritti. Scorrere l’elenco dei borghi finalisti. Selezionare il borgo che si desidera sostenere e cliccare sul pulsante di voto.

Ogni utente registrato può esprimere un voto ogni 24 ore, tornando a votare quotidianamente per aumentare le possibilità di vittoria del proprio borgo preferito.

Le votazioni per l’edizione 2026 sono state aperte domenica 1° marzo alle ore 19 e resteranno attive fino al 22 marzo. Il vincitore verrà poi annunciato durante una serata speciale in prima serata su Rai 3 prevista per domenica 5 aprile, quando verrà svelata la classifica completa dei venti borghi in gara.

Photo Credits: Shutterstock