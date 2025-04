Il 20 aprile 2025 sarà proclamato il vincitore di Il borgo dei borghi: chi sono i paesi in gara oltre a Vignanello

Manca sempre meno alla finale della dodicesima edizione de Il Borgo dei Borghi. Si tratta del famoso concorso televisivo che celebra i piccoli paesi italiani con il fine di mostrare tutte le bellezze che li rendono unici.

La serata finale è prevista per domenica 20 aprile 2025, in prima serata su RaiTre, all’interno del programma Kilimangiaro, condotto da Camila Raznovich. Durante la trasmissione, sarà rivelata la classifica definitiva, a partire dal ventesimo post fino al primo, facendo riferimento alla combinazione tra il voto popolare e il giudizio di una giuria di esperti.​

Borgo dei borghi 2025, chi partecipa alla finale

Grado (Gorizia, Friuli Venezia Giulia)

Buggerru (Sud Sardegna, Sardegna)

Lazise (Verona, Veneto)

Montechiarugolo (Parma, Emilia-Romagna)

Militello in Val di Catania (Catania, Sicilia)

Sirolo (Ancona, Marche)

Agliè (Torino, Piemonte)

Agnone (Isernia, Molise)

Nus (Aosta, Valle d’Aosta)

Maiori (Salerno, Campania)

San Gemini (Terni, Umbria)

Deiva (La Spezia, Liguria)

Ischitella (Foggia, Puglia)

Scarperia (Firenze, Toscana)

Ala (Trento, Trentino-Alto Adige)

Aieta (Cosenza, Calabria)

Penne (Pescara, Abruzzo)

Corenno Plinio (Lecco, Lombardia)

Montalbano Jonico (Matera, Basilicata)

Vignanello (Viterbo, Lazio)

Come funziona il voto

Venti borghi, uno per ciascuna regione italiana, rappresentano la propria diversità e la ricchezza culturale. Il voto finale sarà l’esito di votazioni online da parte del pubblico tv, l’85% della composizione del voto finale. Tale aspetto è molto influente.

La decisione finale sul vincitore è stata già presa il 6 aprile 2025 e sarà rivelata il 20 aprile 2025. Oltre al voto online, il 15% è il voto espresso, il 5% per ciascuno, da 3 giurati.

Chi ha vinto nel 2024

Nel 2024 il vincitore è stato Peccioli (PI), in Toscana. La cittadina ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico e la giuria. Il paese è stato premiato per la riqualificazione urbana e il modo in cui ha valorizzato il territorio. A seguire, il secondo posto è stato dato a Badolato (CZ) il terzo a Grazie (MN).

