Dal 15 novembre Roma si accende di magia: il Borgo di Babbo Natale porta luci e meraviglia per grandi e piccoli. Scopri dove si trova.

Dal prossimo 15 novembre, Roma si prepara a indossare il suo abito più magico: quello del Natale che incanta grandi e piccoli: l’apertura del Borgo di Babbo Natale annuncia l’arrivo di un mondo scintillante, sospeso tra sogno e realtà, in grado di trasformare la capitale in un luogo dove tutto diventa possibile e l’atmosfera delle feste prende vita tra luci, sorrisi e suggestioni senza tempo. Ma dove si trova questo borgo?

Il Borgo di Babbo Natale a Roma: un villaggio incantato tra luci, elfi e la Casa di Babbo Natale

A Roma Est, al Borgo TerraLuna in via di Lunghezzina, potremo così perderci nel borgo di Babbo Natale, con oltre 20.000 mq di scenografie, attrazioni e luminarie. È tutto un mondo che promette di essere un viaggio nel cuore delle festività.

L’esperienza nasce per coinvolgere famiglie e bambini in un percorso emozionante, popolato da elfi laboriosi, renne e ambientazioni che richiamano il Polo Nord. Tra le attrazioni principali incluse nel biglietto ci sono la Fabbrica dei Regali, dove gli elfi invitano i più piccoli ad aiutare nella preparazione dei doni; la spettacolare Casa di Babbo Natale, dove il protagonista più amato dell’inverno accoglie i bambini per ascoltare i loro desideri; e la suggestiva Grotta dei Cristalli, un percorso incantato che avvolge i visitatori in un mondo di luci e riflessi fiabeschi.

Non mancano spettacoli circensi e musical, la Banda di Babbo Natale, laboratori creativi e la possibilità di scrivere la letterina direttamente con gli elfi. In ogni angolo del Borgo, il Natale prende vita: ogni luce brilla, ogni sorriso racconta qualcosa, e la fantasia diventa la vera protagonista.

Il Borgo sarà aperto dal 15 novembre al 6 gennaio, ogni sabato e domenica dalle 10:00 alle 19:30. E sono previste numerose aperture straordinarie, come l’8 dicembre – Lunedì dell’Immacolata, il 26 dicembre – Santo Stefano e il 5 e 6 gennaio con gli Befana Special Days: due giorni di chiusura in grande stile, con attività e spettacoli dedicati alla simpatica vecchina che vola sulla scopa.

I biglietti sono disponibili in prevendita online con tariffe scontate: 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini, con ingresso gratuito fino ai 3 anni!

Photo Credits: Shutterstock