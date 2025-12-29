Il turismo si fa nei piccoli comuni: ma quali sono i borghi romani più cercati in rete nel 2025? Scopriamolo insieme.

L’interesse per i borghi storici da parte dei turisti di tutta Italia e del mondo intero sta crescendo anno dopo anno in maniera costante, tanto che il 2025 che sta per finire non fa che confermare questa tendenza: tra i castelli romani e i borghi del Lazio, le ricerche effettuate sul web riescono a raccontarci quali sono le mete che riescono ad attirare di più l’attenzione dei visitatori. Quali sono i protagonisti delle ricerche dell’area della Capitale?

I borghi romani più cercati del web: chi c’è in cima alle ricerche

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tra i borghi laziali e romani più cercati del web spicca Sperlonga, che si conferma una delle mete più amate grazie al suo profilo marinaro, al centro storico candido affacciato sul Tirreno e alla capacità di unire mare e archeologia.

Nella classifica 2025 compare anche Castel Gandolfo, borgo dei Castelli Romani celebre per il lago Albano e per il legame con la residenza papale, molto ricercato per gite brevi e soggiorni rilassanti.

Un altro nome forte è Civita di Bagnoregio, che pur trovandosi nel Viterbese resta una delle destinazioni simbolo del Lazio, affascinando il pubblico online con la sua immagine sospesa nel tempo e il celebre ponte pedonale.

Le ricerche mostrano soprattutto che i borghi laziali più cliccati condividono alcune caratteristiche chiave: la vicinanza a Roma, la forte riconoscibilità visiva e un racconto identitario ben definito.

Insomma, tre punti di forza che, insieme all’unicità straordinaria delle tre cittadine, riesce a farne dei veri e propri simboli del turismo slow e consapevole nel nostro Paese. Anche senza muoversi troppo dalla frenesia della Capitale…

Photo Credits: Shutterstock