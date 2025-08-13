La Sabina si estende in provincia di Rieti ed è ricco di borghi da visitare almeno una volta nella vita: ecco i 5 da non perdere

Quando si pensa alla regione Lazio è sbagliato alludere soltanto alla metropoli di Roma. La città eterna non è la sola da visitare, vi sono tanti borghi ricchi di storia e caratterizzati da cultura, tradizioni e cucina locale da scoprire. Nel territorio della Sabina, in provincia di Rieti, sono presenti 5 piccole gemme incastonate in paesaggi mozzafiato.

Rieti, i borghi più belli della Sabina: Farfa e Cantalice

Il Lazio è ricco di borghi unici dove poter assaporare il senso della tradizione, in particolare nella Sabina ve ne sono alcuni da non perdere.

Farfa nasce tra le morbide colline e gli alberi d’olivo, da quelle parti vi è l’Abbazia benedettina di Santa Maria, uno dei centri monastici più importanti d’Italia. Si tratta di un paese medievale dagli scorci panoramici, case in pietra, botteghe artigianali dove trovare prodotti tipici da gustare. Una volta raggiunto il borgo è d’obbligo passeggiare tra le vie del centro storico, visitare l’abbazia con all’interno un‘antica biblioteca e tanti affreschi di epoca medioevale.

Cantalice, invece, sorge sul versante occidentale del Monte Terminillo, precisamente su una collina alta 600 metri. Il borgo medievale è suddiviso in due parti: da un lato la parte bassa moderna e dall’altra l’antica parte superiore, dove spiccano la Torre del Cassero e la Chiesa di San Felice da Cantalice dalla facciata barocca, le stradine, le case in pietra e le piazzette. Il paese è una delle tappe del Cammino di San Benedetto.

Labro e Roccantica

Da tutti conosciuto come il “paese di pietra”, Labro è un piccolo borgo sito all’estremità del territorio reatino. Si sviluppa su un colle alto circa 600 metri da cui si affaccia il lago di Piediluco. A forma di ventaglio, il centro storico medievale presenta delle case in pietra dalle mura spesse, scalinate, archi, imponenti porte e vicoli con ciottoli che portano fino al Castello Nobili Vitelleschi da cui è possibile godere di una vista panoramica sulla vallata.

Roccantica è un altro dei borghi della Sabina in provincia di Rieti. Esso si sviluppa su una rupe calcarea alle pendici occidentali dei Monti Sabini. Nel centro storico si trova il Convento delle Clarisse circoscritto dalle casette in pietra, piazzette, vicoli acciottolati, scalinate e punti panoramici sulla campagna che circonda il borgo.

Cittaducale, un altro borgo della Sabina

Cittaducale è uno storico borgo caratterizzato da molti tesori artistici e un’atmosfera unica. Si suddivide in due parti. Da un lato vi è il centro abitato con la piazza principale chiamata Piazza del Popolo dove si trovano la Chiesa di Santa Maria del Popolo, con la sua facciata in stile gotico-romanico, la Chiesa di Sant’Agostino, la Torre Civica. L’atra zona, invece, è caratterizzata dalla Piana di San Vittorino dove scorrono il fiume Velino e le Sorgenti del Peschiera. Infine, da non perdere le famose Gole del Velino.

FOTO: SHUTTERSTOCK