Vignanello è il borgo dei borghi 2025 del Lazio: cosa vedere e fare nel paese della Tuscia

Vignanello è un piccolo e affascinante borgo della Tuscia che negli ultimi tempi ha conquistato il cuore di molti turisti con la sua partecipazione al concorso nazionale “Il Borgo dei Borghi 2024/2025”, un’idea promossa dal programma televisivo “Kilimangiaro” su RaiTre.



L’obiettivo è quello di eleggere il borgo più bello d’Italia, mettendo in competizione luoghi storici di tutto il Paese. Grazie al suo patrimonio culturale, le tradizioni ed un paesaggio mozzafiato, Vignanello è stato scelto come il borgo dei borghi 2025 del Lazio.

Vignanello borgo dei borghi 2025 del Lazio

Bellezza, fascino e suggestione, così Vignanello si è distinto rispetto agli altri borghi del Lazio con i suoi scorci medievali e le tante testimonianze storiche. Tra i luoghi da visitare, immancabile è il Castello Ruspoli, residenza nobiliare che domina la cittadina. C’è poi la piazza principale, il cuore pulsante del paese dove la maggior parte dei cittadini si riunisce per incontrarsi. Storia, tradizione e cultura non mancano in questo posto incantato dove l’architettura Medievale emerge i segni delle sue origini storiche.

Il borgo di Vignanello è stato presentato nel programma Rai domenica 16 marzo 2025 ed è stato possibile votare il paese fino il 6 aprile 2025. Tale procedura è avvenuta tramite Raiplay o sul sito ufficiale del programma.

La competizione termina ufficialmente il 20 aprile 2025, quando andrà in onda la serata finale su Raitre.

Cosa vedere

Nonostante le piccole dimensioni di Vignanello, il paese ha molto da fare conoscere. Da visitare il Castello Ruspoli; i Giardini del castello; le vie del borgo attraverso cui concedersi una bella passeggiata. Poi ancora il Palazzo Comunale e la piazza principale e la Chiesa di San Giovanni Battista. E per finire, il paesaggio mozzafiato. Infatti, il borgo è immerso nel verde.

FOTO: SHUTTERSTOCK