In arrivo il click day per il bonus trasporti pubblici: ecco come funziona, a chi è rivolto e come si può richiedere

Dal 1° settembre 2023 è possibile richiedere il bonus trasporti previsto per la stagione 2023-2024. Vi è, però, una novità: sono quasi terminate le risorse a disposizione ed per tale motivo che bisognerà essere pronti per fare la domanda in tempo record.

Bonus trasporti, 1 settembre 2023: a chi spetta

Il 1° settembre è in arrivo il clickday in programma dalle 8. Si tratta di un modo alternativo per fare richiesta del bonus trasporti dal momento che le risorse sono in esaurimento.

Si tratta di un voucher da 60 euro mensili per studenti e lavoratori a cui potranno usufruire tutti coloro che hanno un reddito uguale o più basso ai 20.000 euro. L’importo servirà come rimborso per i costi di abbonamento a mezzi di trasporto pubblico.

Chiunque voglia e riesca ad ottenere il bonus trasporti potrà richiederlo soltanto una volta. Il voucher è nominativo e può essere utilizzato sia per l’acquisto di un abbonamento annuale sia per quello mensile per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale; servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Infine, il periodo di validità è limitato al mese solare di emissione. La regola vale anche l’acquisto di un abbonamento annuale o mensile che parte dal mese successivo viene effettuato nel mese in corso.

Bonus trasporti, come richiederlo?

I richiedenti potranno fare domanda del bonus trasporti attraverso le solite modalità: basterà collegarsi alla piattaforma del Ministero del Lavoro e del Ministero dei Trasporti; una volta dentro è necessario eseguire l’accesso con le proprie credenziali SPID o CIE ed infine compilare tutti i campi con i dati richiesti.

Successivamente, quando la procedura si è conclusa, sarà possibile ricevere il voucher che potrà essere utilizzato per l’acquisto degli abbonamenti presso i punti vendita in possesso dei gestori dei servizi di trasporto pubblico che aderiscono all’iniziativa.

Si tratta di un piccolo supporto che, però, può fare la differenza a tutti coloro che sono obbligati ed hanno necessità di usufruire dei mezzi pubblici.

FOTO: SHUTTERSTOCK