Dopo il nubifragio dello scorso weekend, Roma torna a fare i conti con il maltempo. Per la giornata di giovedì 17 luglio 2025, è atteso il passaggio di un fronte instabile che potrebbe portare precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sull’Agro romano e i settori orientali del Lazio.

Secondo le previsioni, l’instabilità si concentrerà dal primo pomeriggio e per le successive sei ore, con quantitativi di pioggia da deboli a puntualmente moderati. A tal proposito, il Centro Funzionale Regionale ha diramato un’allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali sulle zone di allerta B (Bacino Medio Tevere) e E (Aniene), aree che interessano anche parte del territorio di Roma Capitale.

Al momento, le previsioni meteo per la città di Roma rimangono incerte: è possibile il transito di qualche piovasco isolato e veloce, ma non sono attesi fenomeni intensi e diffusi. Il tempo dovrebbe tornare stabile e soleggiato nel fine settimana, in attesa di una nuova ondata di caldo africano prevista da venerdì.

La Protezione Civile di Roma Capitale invita i cittadini alla prudenza e ricorda che per richieste di chiarimenti o segnalazioni è attiva H24 la Sala Operativa ai numeri 800 854 854 e 06 67109200.

