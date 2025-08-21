n violento temporale si è abbattuto nella notte su Roma, sorprendendo i cittadini con una vera e propria bomba d’acqua che ha illuminato il cielo della Capitale tra lampi e precipitazioni intense.

Molti romani hanno documentato la situazione sui social, raccontando l’impatto del maltempo nei diversi quartieri. «Mai vista tanta acqua quest’anno», scrive un utente postando le immagini di Torrevecchia, completamente allagata intorno alle 2.30. Piogge copiose hanno colpito anche altre zone, come Nuovo Salario, dove diversi residenti hanno condiviso video e foto dei nubifragi.

La perturbazione che ha interessato Roma ha origine atlantica: proveniente dalla Francia, si è spostata verso l’Italia, portando instabilità diffusa sulle regioni del Nord e, in parte, del Centro. Ne è risultata un’Italia spaccata in due: da un lato nubifragi e calo termico al Centro-Nord, dall’altro caldo intenso al Sud, con temperature che in Puglia potrebbero toccare i 39 gradi.

Le allerte meteo

La Protezione Civile ha diramato lo stato di allerta per diverse regioni: cinque in arancione (Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana) e una decina in giallo, tra cui anche il Lazio. Secondo le previsioni, il maltempo non sarà di breve durata: piogge e temporali continueranno anche nel fine settimana.

Previsioni per le prossime ore

Il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare segnala per il Centro Italia cieli molto nuvolosi con precipitazioni diffuse, specie su Umbria, Toscana e alto Lazio, dove i fenomeni potrebbero risultare intensi e accompagnati da grandine. Le condizioni tenderanno a migliorare dal tardo pomeriggio, anche se persisteranno temporali sulle aree costiere tra la Toscana e la Versilia. Sul Lazio meridionale e in Abruzzo, invece, le piogge saranno più deboli e isolate.