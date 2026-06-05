Nel cuore della Tuscia laziale, affacciato sulle acque tranquille del Lago di Bolsena, il borgo di Bolsena si prepara a uno degli appuntamenti più suggestivi dell’anno: la Infiorata del Corpus Domini, in programma il 7 giugno 2026. Un evento che ogni anno trasforma il centro storico in un museo a cielo aperto fatto di fiori, colori e spiritualità.

Una storia che nasce da un miracolo

La tradizione affonda le sue radici in un episodio che ha segnato la storia religiosa europea. Bisogna tornare al 1263, nella Basilica di Basilica di Santa Cristina, quando il sacerdote Pietro da Praga, in crisi di fede, sarebbe stato testimone del cosiddetto Miracolo di Bolsena: durante la celebrazione eucaristica, dall’ostia consacrata sarebbe sgorgato sangue, macchiando il corporale.

Un anno dopo, nel 1264, Papa Urbano IV istituisce ufficialmente la festa del Corpus Domini, destinata a diventare una delle celebrazioni più importanti del calendario cattolico.

L’arte effimera che colora il borgo

Nel corso dei secoli, la ricorrenza religiosa si è intrecciata con una tradizione artistica straordinaria: l’Infiorata. Oggi il borgo si prepara a stendere lungo le sue strade tappeti floreali che trasformano il centro storico in un percorso simbolico e visivo.

La preparazione è un rito collettivo. La raccolta dei fiori inizia pochi giorni prima dell’evento, mentre per le varietà più delicate si lavora all’alba del giorno stesso. Petalo dopo petalo, gli infioratori danno vita a disegni complessi e scenografici: un mosaico naturale che attraversa le vie del paese.

Tra i colori dominanti spiccano il giallo, il rosso e il verde, ma è l’azzurro del fiordaliso a catturare lo sguardo, con la sua rarità e intensità cromatica. Sotto la guida dei maestri infioratori bolsenesi, le strade diventano tele temporanee su cui prende forma una vera e propria narrazione artistica.

Non solo fede: un’intera festa per il borgo

L’Infiorata del Corpus Domini non è soltanto un momento religioso, ma una celebrazione che coinvolge tutta la comunità. Il programma si arricchisce infatti di rievocazioni storiche, mostre d’arte e artigianato, concerti e spettacoli musicali che animano il borgo per l’intera giornata.

Il risultato è un’atmosfera sospesa tra sacro e spettacolo, dove la tradizione si rinnova ogni anno senza perdere la sua forza evocativa.

Un appuntamento da non perdere

Tra spiritualità, arte e paesaggio, l’Infiorata di Bolsena è uno degli eventi più affascinanti del centro Italia. Che si arrivi per devozione, curiosità o semplice desiderio di bellezza, il 7 giugno 2026 il borgo sul lago offrirà uno spettacolo unico nel suo genere.

Un invito a perdersi tra i petali, camminando su un’opera d’arte destinata a vivere solo per un giorno, ma capace di restare nella memoria molto più a lungo.