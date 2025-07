A Roma il caldo continua a crescere, allerta meteo: come usare l’app che aiuta a trovare la fontanella utile per bere

Il caldo continua a farsi sentire e le temperature aumentano giorno dopo giorno. Nelle giornate di lunedì 30 giugno, martedì 1 e mercoledì 2 luglio a Roma è previsto il livello 3, bollino rosso. Il Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio, nell’ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute coordinato dal Ministero della Salute ha rivelato tali dati che ha poi diffuso alla popolazione. Per contrastare la situazione, è stata realizzata un’app utile a trovare la fontanella più vicina per bere.

App fontanella Roma e informazioni utili

Quando si parla di livello 3 si intende una situazione in cui le temperature sono molto elevate e persistono per giorni consecutivi. Si tratta di una situazione di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, anziani, bambini e soggetti affetti da malattie croniche.

Per tale motivo, il Comune di Roma ha attivato i sistemi di allerta, in primo luogo la Protezione civile e il Dipartimento Politiche Sociali. Inoltre, si invitano i cittadini e turisti a scaricare l’opuscolo informativo con i comportamenti da adottare in caso di temperature elevate: troverete indicate quali azioni evitare e cosa fare.

Attualmente è attivo il piano straordinario di interventi per incrementare l’assistenza alla popolazione durante il periodo estivo. La Croce Rossa è ferma in vari punti della città dotata di tende raffrescate, posizionate in aree strategiche del centro città. Qui è possibile usufruire di un servizio di prima assistenza e informazione sociosanitaria.

Infine, vi è un’app chiamata Acquea attraverso cui si può trovare la fontanella più vicina per bere acqua potabile e fresca. E’ molto semplice da usare, gratuita e accessibile a tutti.

