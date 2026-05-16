Grande impresa di Simone Bolelli e Andrea Vavassori agli Internazionali d’Italia 2026. La coppia azzurra si è qualificata per le semifinali del torneo di doppio maschile dopo aver sconfitto i numeri 1 del seeding, il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten, confermando l’ottimo momento già mostrato negli ultimi mesi.

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Dopo i successi contro Bhambri/Venus e King/Goransson, i padroni di casa hanno firmato un altro colpo di prestigio davanti al pubblico del Foro Italico, replicando quanto fatto lo scorso marzo nella finale del Masters 1000 di Miami proprio contro Heliovaara e Patten.

Ora la semifinale contro Harrison e Skupski

Nel penultimo atto del torneo romano, Bolelli e Vavassori affronteranno lo statunitense Christian Harrison e il britannico Neal Skupski, altra coppia in grande forma che nei quarti ha eliminato i favoriti Arevalo/Pavic.

La semifinale è in programma sabato 16 maggio alle ore 13:00 sul Campo Centrale e aprirà il programma di giornata prima della ripresa della semifinale di singolare tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev.

In palio c’è un posto nella finale degli Internazionali d’Italia contro la vincente dell’altra semifinale tra Krajicek/Mektic e Granollers/Zeballos.

Dove vedere Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski in tv e streaming

La semifinale del doppio maschile sarà visibile:

in diretta tv in chiaro su TV8

su Sky Sport Tennis (canale 203) per gli abbonati

in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

streaming gratuito anche su tv8.it

Il sogno azzurro continua a Roma

Bolelli e Vavassori stanno vivendo un torneo da protagonisti assoluti e ora puntano a conquistare una storica finale sulla terra rossa romana. L’entusiasmo del pubblico del Foro Italico e la qualità mostrata contro le migliori coppie del circuito fanno sognare il tennis italiano anche nel doppio.

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