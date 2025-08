Non è un tempio né una fontana: è un tombino leggendario che spaventa i bugiardi. È la Bocca della Verità. Conosci la sua vera storia?

Andiamo alla scoperta di uno dei monumenti più famosi – e più curiosi – di Roma… Non è una statua, né una fontana, né un tempio o un palazzo imperiale: è un gigantesco tombino in marmo, diventato celebre per una leggenda che mette alla prova l’onestà di chi ci infila la mano. Sì, stiamo parlando proprio della Bocca della Verità! Ogni giorno centinaia di turisti si mettono in fila per vederla da vicino e farsi una foto con lei, ma in pochi conoscono davvero la sua storia. Chi l’ha scolpita? Perché rappresenta una divinità? E da dove nasce la leggenda secondo cui smaschera i bugiardi? Partiamo insieme per questo viaggio tra archeologia, mistero e folclore che ci riporta ai tempi dei re di Roma: basta guardare il nostro nuovo video!

