Roma apre il 2026 con la prima domenica ecologica, in programma oggi, 18 gennaio, che prevede il blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico all’interno della ZTL Fascia Verde. Lo stop è attivo nelle fasce orarie 7:30–12:30 e 16:30–20:30, secondo quanto stabilito dall’Ordinanza n. 8 del 15 gennaio 2026, che contiene l’elenco completo delle deroghe.

Per l’occasione, l’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale ha scelto di dedicare la giornata al mondo dell’agricoltura e ai suoi legami con la sostenibilità ambientale, l’economia circolare, la tutela della biodiversità, l’educazione alimentare e la solidarietà.

Cinque piazze protagoniste

Dalle 9:30 alle 18, in cinque piazze della città – Piazza dei Re di Roma, Piazza della Balduina, Largo Agosta, Piazza Santa Maria Liberatrice e Piazza Farnese – sono allestiti stand istituzionali e di aziende agricole del territorio romano. In programma mercati contadini, degustazioni, incontri con biologi nutrizionisti, laboratori per bambini e attività divulgative.

Nel dettaglio:

Piazza dei Re di Roma

Ospita 20 stand con vendita di prodotti agricoli e degustazioni di street food, grazie alla collaborazione con CIA e Mercati Contadini Roma e Castelli Romani .

Con 15 stand di Campagna Amica , Coldiretti Lazio propone ai cittadini le migliori produzioni agricole locali, tra acquisti diretti e assaggi.

Sono presenti 8 stand di aziende agricole e agrituristiche di Confagricoltura e Agriturist Roma , con degustazioni di prodotti tipici della campagna romana. L’ Istituto Agrario “Giuseppe Garibaldi” partecipa con un punto informativo.

La piazza accoglie 30 stand di Slow Food Lazio e del Mercato della Terra Regionale , con vendita di prodotti e street food. Presente anche Legacoop con il nuovo birrificio artigianale del Quarticciolo. In programma anche laboratori di cucina per adulti e bambini .

Spazio ai prodotti realizzati dagli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario “Emilio Sereni”, esempio concreto di filiera corta e innovazione agricola.

Un lavoro di rete

Il programma è stato reso possibile grazie alla collaborazione con CIA – Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Coldiretti, Slow Food, gli Istituti Tecnici Agrari “Emilio Sereni” e “Giuseppe Garibaldi” e l’ENPAB, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Biologi. Proprio i biologi ENPAB sono presenti nei mercati per offrire informazioni su corretta nutrizione e alimentazione consapevole.

Il calendario dettagliato degli eventi è consultabile sul sito www.sabatoblu.roma.it, nella sezione dedicata al 18 gennaio. Le prossime domeniche ecologiche sono previste il 22 febbraio e il 29 marzo.

Le voci dei protagonisti

«Abbiamo voluto cogliere l’occasione della domenica ecologica per promuovere l’agricoltura dei nostri territori e la consapevolezza delle sue forti connessioni con la tutela dell’ambiente e il contrasto al cambiamento climatico», ha dichiarato Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti. «Animiamo cinque piazze della città con i mercati contadini per muoversi a passo lento, riscoprire Roma e gustare i prodotti a chilometro zero».

Soddisfazione anche da parte delle organizzazioni agricole. David Granieri, presidente di Coldiretti Lazio, ha sottolineato come «gli agricoltori siano custodi del territorio e protagonisti nella tutela dell’ambiente». Per Gabriele Milani, presidente di Slow Food Lazio, l’iniziativa rafforza la collaborazione sui temi di «ecologia, biodiversità e cibo buono, pulito e giusto».

Un’occasione anche educativa: «I nostri studenti saranno veri e propri ambasciatori della terra», ha spiegato Michele Zannini, preside dell’ITA “Emilio Sereni”. Mentre Tiziana Stallone, presidente ENPAB, ha evidenziato il valore sociale della presenza dei biologi nei mercati: «Essere accanto ai cittadini nei luoghi della quotidianità per supportare scelte alimentari più consapevoli».

La domenica ecologica del 18 gennaio si conferma così non solo come giornata di stop al traffico, ma come festa diffusa dell’agricoltura, dell’ambiente e della città vissuta a misura di persona.

