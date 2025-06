In alcuni quartieri di Roma sono presenti le blatte volanti americane: cosa bisogna sapere al riguardo per non correre il rischio

L’estate è arrivata e il caldo inizia a farsi sentire così come gli insetti che sembrano proprio non voler lasciarci in pace. Negli ultimi giorni, poi, Roma sarebbe stata invasa da blatte volanti che stanno facendo molto preoccupare i cittadini e i turisti.

Blatte volanti a Roma, come riconoscerle

Le blatte volanti sono degli insetti conosciute come scarafaggi rossi che non passano di certo inosservati viste le loro dimensioni. infatti di oltre 5 cm di lunghezza massima contro 3,3 e 1,6 centimetri rispettivamente. E’ possibile trovarle a ridosso dei tombini, cantine, fogne, condutture, cataste di legna e tutti quei luoghi riparati dove possono trovare fonti di cibo e acqua. Essi sono onnivori e saprofagi, cioè mangiano tutto.

Rischi e pericoli per la salute

Bisogna fare attenzione alla possibile presenza delle blatte visto che vanno a rifugiarsi spesso in luoghi dove è conservato il cibo. Esse potrebbero essere portatori di numerosi batteri e altri agenti patogeni e questo è un grosso rischio per la salute. Nello specifico si parla di Salmonella, Escherichia coli, lo stafilococco aureo, Pseudomonas aeruginosa e altri.

Leggi anche: — Caldo record a Roma, se vai qui ci sono 20 grandi in meno: è il luogo più fresco in assoluto della Capitale

Il consiglio degli esperti è quello di fare un ciclo periodico di disinfestazione affinché venga allontanato il più possibile l’insetto dalla nostra quotidianità. Tuttavia, è doveroso sottolineare che non si tratta di un specie rara e che a causa delle alte temperature la loro presenza è molto comune.

Altre curiosità

Sapevate che le blatte volanti non volano come gli uccelli o le api? Esse fanno tragitti brevi e scoordinati. Inoltre, usano le ali principalmente durante la stagione riproduttiva per cercare nuovi spazi da colonizzare. Anche se mettono paura, esse non sono aggressive e non pungono. Tuttavia, la loro comparsa fa impressione soprattutto perché quando si pensa alle blatte, si fa riferimento a luoghi sporchi e caldi.

FOTO: SHUTTERSTOCK