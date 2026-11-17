Blackout del 17 novembre, cresce l’allarme anche a Roma. Ma cosa succederebbe davvero nella Capitale se mancasse improvvisamente la corrente?

Da settimane circolano voci sulla possibilità che oggi, 17 novembre 2026, possa verificarsi un grande blackout elettrico in tutto il mondo. Un’eventualità che alimenta paure e domande, soprattutto nelle grandi città come Roma, nella quale milioni di persone dipendono quotidianamente dall’energia elettrica. Ma cosa accadrebbe davvero nella Capitale se la corrente venisse improvvisamente a mancare?

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Blackout del 17 novembre: cosa si rischierebbe a Roma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La voce di un blackout mondiale di 72 ore è diventata virale sui social, ma si tratta più di una sorta di psicosi da social che di un pericolo virale. Anche perché il timore nasce dall’interpretazione fuorviante di esercitazioni e raccomandazioni sulle emergenze, dando vita a una sorta di teoria del complotto diffusasi su larga scala.

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Al di là di strane idee e di suggestioni da internauti, resta però una domanda: cosa succederebbe se Roma restasse davvero senza elettricità?

Per prima cosa, la metropolitana potrebbe fermarsi, con conseguente evacuazione delle stazioni. Autobus e tram subirebbero rallentamenti, mentre i semafori spenti provocherebbero code e disagi. Particolarmente complicata sarebbe la situazione intorno a Termini e Tiburtina, nel centro storico e nelle principali arterie cittadine. Anche gli ascensori di tutti gli edifici cittadini si bloccherebbero.

Le conseguenze riguarderebbero anche la quotidianità. Bancomat e pagamenti elettronici potrebbero smettere di funzionare, mentre supermercati e negozi avrebbero difficoltà con casse e frigoriferi. Telefonia e Internet potrebbero resistere inizialmente grazie alle batterie di emergenza, prima di subire delle brusche interruzioni. Possibili problemi anche all’approvvigionamento idrico degli edifici dotati di pompe elettriche.

Gli ospedali dispongono invece di generatori d’emergenza, sebbene un’interruzione prolungata richiederebbe misure specifiche.

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