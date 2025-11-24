A Roma il Black Friday esce dal web: in Via del Babuino apre una domus di offerte immersive, dove lo shopping diventa esperienza reale.

Questa è la settimana del Black Friday e, a Roma, c’è chi ha pensato bene di tirarla fuori dalle pagine web o dai carrelli virtuali, portandolo nelle strade del centro storico – tra boutique, palazzi ottocenteschi e vicoletti: in Via del Babuino apre infatti una una “domus” contemporanea pensata per trasformare una settimana di sconti in un’esperienza immersiva, concreta e tattile. Un luogo pensato per curiosi, appassionati di shopping e cercatori di regali, dove l’idea di offerta si materializza stanza dopo stanza, categoria dopo categoria.

L’Amazon Black Friday Domus in via del Babuino a Roma: lo shopping digitale si trasforma in esperienza reale

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dal 25 al 30 novembre, al numero 81 di Via del Babuino, Amazon inaugura la sua prima Black Friday Domus, un pop-up esclusivo che porta in città l’atmosfera della settimana di sconti più attesa dell’anno. L’iniziativa si svolge in parallelo con il Black Friday attivo online su Amazon, ma qui l’esperienza diventa fisica: i visitatori possono toccare, provare e scovare i prodotti più convenienti.

Al centro del percorso c’è l’Amazon Haul, l’area pensata per chi vuole massimizzare il risparmio: migliaia di articoli lifestyle, casa e moda sotto i 20 euro, la maggior parte sotto i 10, alcuni addirittura a partire da 1 euro. L’idea è chiara: trasformare la “caccia all’affare” in un rito urbano incarnato nella capitale.

L’ingresso è gratuito e l’esperienza non dimentica il lato pratico. È prevista una corsia prioritaria: basta mostrare la schermata di login dell’app Telepass o la conferma d’ordine Grab&Go per saltare la fila e accedere in modo rapido. Date e orari seguono la logica dinamica di un centro commerciale temporaneo: apertura a partire dalle 15:00 del 25 novembre, fascia mattutina il 26, e poi dalle 11:00 alle 20:00 fino a domenica.

Il risultato è un format che parla molto alla città: non più solo “clicca e compra”, ma “entra e scopri”. Nel cuore di Roma, Amazon confeziona un Black Friday ibrido, a metà tra pop-up boutique e installazione urbana, che porta il digitale nel vivo della strada.

Photo Credits: Shutterstock