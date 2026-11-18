Black Friday 2026 a Roma: shopping, maxi-sconti e aperture straordinarie. Trova le offerte migliori nei centri commerciali della Capitale.

Il Black Friday 2026 si avvicina e Roma si prepara a una giornata di shopping tra aperture straordinarie e maxi-sconti nei centri commerciali. Cresce la curiosità: quali gallerie prolungheranno l’orario e dove si troveranno le occasioni più interessanti? La Capitale si prepara alla corsa agli acquisti, con iniziative attese da famiglie, appassionati di moda e cacciatori di offerte. Sale l’attesa per i programmi dei centri commerciali della città.

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Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il Black Friday 2026 cade venerdì 27 novembre, mentre il Cyber Monday è in calendario lunedì 30. Le offerte, però, sono già partite e alcuni centri prolungano le promozioni per più giorni, qualcuno addirittura dalla fine di ottobre.

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Al Castel Romano Designer Outlet l’Extra Black Friday è in programma dal 20 al 30 novembre: si aggiungono sconti ai prezzi outlet su collezioni autunno-inverno, prodotti beauty e articoli per la casa. L’outlet indica orario 10-20 tutti i giorni. Tra gli esempi, extra sconti fino al 50% da Furla e Calvin Klein e riduzioni progressive da Adidas e Nike, su articoli selezionati.

Anche Euroma2 ha delle offerte in corso fino al 30 novembre: da Prénatal, ad esempio gli sconti arrivano al 50%, mentre alcune promozioni beauty raggiungono il 60%. A Porta di Roma, invece, fino al 30 novembre sono in programma una serie di sconti nei diversi negozi del centro.

A RomaEst si parla di una serie di iniziative per venerdì 27, ma i dettagli delle singole offerte vanno verificati sempre nelle schede dei negozi.

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