Come ogni anno, il Black Friday è tornato e anche nel 2025 sta trascinando gli italiani – e i romani in particolare – in una vera e propria maratona di shopping pre-natalizio, tra offerte anticipate, sconti record e negozi presi d’assalto.

Nel 2025 il Black Friday cade venerdì 28 novembre, ma ormai da tempo non è più un evento limitato a un solo giorno.

A Roma – come nel resto d’Italia – la maggior parte dei negozi ha esteso gli sconti trasformando l’iniziativa in una vera Black Week, che si svolge orientativamente dal 24 novembre al 1° dicembre.

Molti brand iniziano addirittura ad applicare promozioni già dal 20 novembre, per poi concludere con il Cyber Monday, previsto il 1° dicembre 2025.

Black Friday a Roma: centri commerciali e outlet aderenti

Come ogni anno, Roma partecipa in massa all’iniziativa, sia nelle vie dello shopping del centro sia nei grandi poli commerciali. Ecco i principali centri che aderiscono alle promozioni:

Romaest

Euroma2

Centro Commerciale I Granai

Valmontone Outlet

Castel Romano Designer Outlet

Maximo

La Romanina

Centro Commerciale Tor Vergata

Cinecittadue

Gran Roma Gran Shopping

Porta di Roma

Centro Commerciale Leonardo

Parco Da Vinci

Torresina

Salario Center

Happio

Domus

🕒 Orari aperture per i principali centri commerciali di Roma – Black Friday 2025