Come ogni anno, il Black Friday è tornato e anche nel 2025 sta trascinando gli italiani – e i romani in particolare – in una vera e propria maratona di shopping pre-natalizio, tra offerte anticipate, sconti record e negozi presi d’assalto.
Black Friday 2025: le date ufficiali
Nel 2025 il Black Friday cade venerdì 28 novembre, ma ormai da tempo non è più un evento limitato a un solo giorno.
A Roma – come nel resto d’Italia – la maggior parte dei negozi ha esteso gli sconti trasformando l’iniziativa in una vera Black Week, che si svolge orientativamente dal 24 novembre al 1° dicembre.
Molti brand iniziano addirittura ad applicare promozioni già dal 20 novembre, per poi concludere con il Cyber Monday, previsto il 1° dicembre 2025.
Black Friday a Roma: centri commerciali e outlet aderenti
Come ogni anno, Roma partecipa in massa all’iniziativa, sia nelle vie dello shopping del centro sia nei grandi poli commerciali. Ecco i principali centri che aderiscono alle promozioni:
Romaest
Euroma2
Centro Commerciale I Granai
Valmontone Outlet
Castel Romano Designer Outlet
Maximo
La Romanina
Centro Commerciale Tor Vergata
Cinecittadue
Gran Roma Gran Shopping
Porta di Roma
Centro Commerciale Leonardo
Parco Da Vinci
Torresina
Salario Center
Happio
Domus
🕒 Orari aperture per i principali centri commerciali di Roma – Black Friday 2025
|Centro Commerciale
|Orari Negozio / Galleria
|RomaEst
|10:00 – 21:00 tutti i giorni
|Euroma2
|Negozi: 10:00 – 21:00 tutti i giorni; Ipermercato: 09:00 – 21:00
|Porta di Roma
|Centro commerciale: 10:00 – 22:00 tutti i giorni
Ristorazione e bar: 10:00 – 23:00
Ipermercato (Conad): 08:00 – 22:00
|Centro Commerciale I Granai
|Martedì – sabato: 10:00 – 20:00; domenica e festivi: 10:00 – 20:00; lunedì: 12:00 – 20:00
|Castel Romano Designer Outlet
|Tutti i giorni: 10:00 – 21:00 (alcuni giorni 10:00 – 20:00, consigliata verifica prima della visita)