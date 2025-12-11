L’Ambasciata di Svezia a Roma porta in Italia una delle tradizioni più suggestive del calendario nordico: la Festa di Santa Lucia. Il 13 dicembre, nel cuore dell’inverno, questa celebrazione illumina il buio con candele, canti e sapori tipici, unendo idealmente le radici siciliane della Santa con le usanze svedesi.

Il corteo della luce

Protagonisti dei festeggiamenti saranno i giovani studenti che, vestiti di bianco, sfileranno nel tradizionale corteo di Santa Lucia. Guidati dalla fanciulla che porta la corona di candele, intoneranno gli inni natalizi svedesi, regalando a Roma un momento di grande impatto culturale e simbolico.

Quest’anno, tre cori selezionati porteranno le loro melodie in città, tra cui spiccano i talenti del liceo musicale Nordiska Musikgymnasiet di Stoccolma, in un tour organizzato dall’Ambasciata di Svezia presso la Santa Sede e Assosvezia.

Gli appuntamenti imperdibili nella Capitale

Concerto in Vaticano : Giovedì 11 dicembre, alle ore 17:00, le celebrazioni si aprono con un suggestivo concerto nella Basilica di San Pietro . Un’occasione unica per ascoltare le melodie svedesi in uno dei luoghi più sacri del mondo.

: Giovedì 11 dicembre, alle ore 17:00, le celebrazioni si aprono con un suggestivo concerto nella . Un’occasione unica per ascoltare le melodie svedesi in uno dei luoghi più sacri del mondo. Grande evento pubblico: Sabato 13 dicembre, alle ore 19:00, la festa arriva in Piazza di Pietra, davanti alle colonne illuminate del Tempio di Adriano. L’Ambasciatrice di Svezia in Italia, Karin Höglund, presenterà la performance. Dopo il concerto, i partecipanti potranno gustare la tradizionale degustazione di glögg (bevanda calda speziata) e pepparkakor (biscotti allo zenzero), immergendosi completamente nell’atmosfera nordica.

La tradizione della luce

Santa Lucia, originaria di Siracusa, ha visto la sua festa trasformarsi in Svezia in un simbolo di luce contro il buio invernale. L’aristocrazia svedese del XVIII secolo introdusse l’usanza della figlia maggiore vestita da Lucia che serviva la colazione ai genitori, e oggi migliaia di bambini e adolescenti illuminano le giornate scure con canti e candele, in scuole, chiese e famiglie.

A Roma, l’Ambasciata di Svezia regala l’opportunità di vivere questo incanto nordico, una magica anteprima del Natale.

