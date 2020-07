Bioparco, scelto il nome delle 2 leoncine

Le due leoncine asiatiche nate al Bioparco di Roma hanno un nome: Aasha e Naisha. I due nomi sono risultati i più votati sul sito web www.bioparco.it . La votazione è stata effettuata su una rosa di quattro […]

Le due leoncine asiatiche nate al Bioparco di Roma hanno un nome: Aasha e Naisha.

I due nomi sono risultati i più votati sul sito web www.bioparco.it .

La votazione è stata effettuata su una rosa di quattro nomi di origine asiatica: Aasha che significa SPERANZA, Mala che significa puro, Naisha che significa SPECIALE e Uma che significa brillante.

La nascita delle due sorelle è un evento storico per il Giardino Zoologico della Capitale, si tratta di uno degli animali a maggior rischio di estinzione del Pianeta: ne sopravvivono in natura circa 500 esemplari presenti unicamente nella piccola riserva del Gir e nelle aree limitrofe, nell’India nord-occidentale.

Le piccole condividono l’area con la mamma Sajani, nata nel 2013 nello Zoo di Magdeburg, in Germania e il papà Ravi, nato nel 2016

presso lo zoo di Planckendael, in Belgio.

La popolazione di leoni è minacciata a causa della distruzione dell’habitat, ma soprattutto dal bracconaggio e dai conflitti con le attività antropiche generati dalla vicinanza dell’uomo ai territori di questi felini.

Il Bioparco, insieme alla comunità internazionale degli Zoo, partecipa a programmi di conservazione mirati alla sua salvaguardia aderendo al programma europeo EEP (Eaza Ex Situ Programme), coordinato dall’Associazione Europea degli Zoo e Acquari (EAZA).

Il Leone asiatico è classificato dalla IUCN (l’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura) in pericolo. Attualmente nelle strutture

zoologiche europee sono presenti circa 150 leoni asiatici.

Adotta un leone, adotta Aasha e Naisha! E aiuterai il Bioparco a sostenere la comunità scientifica internazionale nella salvaguardia

della Biodiversità e delle specie minacciate di estinzione prendendoti cura del tuo animale preferito contribuendo alle spese per il cibo giornaliero, le cure e sostenendo progetti di conservazione in natura.

Anche tu puoi fare la differenza!

L’alimentazione di Sajani e Ravi consiste in ben 6-7 kg di carne al giorno tra cui cavallo, bufalo e conigli per ben 4 giorni a settimana: una quantità considerevole che viene alternata a 3 giorni di digiuno, del resto in natura non si mangia mica tutti i giorni!

SCEGLI IL TIPO DI ADOZIONE

BASIC € 50,00

Il kit include: certificato di adozione, poster e scheda della specie adottata, cartolina e segnalibro, peluche (dim. 6 cm).

SILVER € 100,00

Il kit include: certificato di adozione, poster e scheda della specie adottata, cartolina e segnalibro, peluche (dim. 15 cm).

GOLD € 150,00

Il kit include: certificato di adozione, poster e scheda della specie adottata, cartolina e segnalibro, peluche (dim. 15 cm), guida del parco.

PLATINUM € 250,00

Il kit include: certificato di adozione, poster e scheda della specie adottata, cartolina e segnalibro, peluche (dim. 15 cm), guida del parco, 1 abbonamento annuale oppure un quadro (cm 30×30) con foto dell’animale adottato (montato su alluminio con distanziatori per aggancio al muro).

Vuoi fare una scelta green e sostenibile? Sfrutta la nostra ADOZIONE DIGITALE

CREDIT FOTO: MASSIMILIANO DI GIOVANNI – ARCHIVIO BIOPARCO