Dal 26 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 il Bioparco di Roma si trasforma in un luogo ancora più speciale, dove la magia del Natale incontra il mondo degli animali. Un ricco calendario di attività natalizie e appuntamenti dedicati alla Befana aspetta famiglie e bambini per vivere le feste all’aria aperta, tra gioco, scoperta e divertimento educativo.

Durante tutto il periodo festivo, ogni giornata sarà un’occasione per conoscere da vicino gli animali del parco, ascoltare storie e curiosità e partecipare a giochi coinvolgenti pensati su misura per i più piccoli.

Tombole, giochi e sfide tra i viali del Bioparco

A Santo Stefano, presso la Sala degli Elefanti, si svolgeranno due originali tombole speciali (ore 11.30 e 14.30): al posto dei numeri saranno estratti gli animali del Bioparco. I bambini, cartella alla mano, dovranno riconoscerli, rispondere a quiz e superare prove divertenti.

Grande protagonista delle feste sarà anche il gioco “31 al Bioparco”, in programma dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.30. Passeggiando tra i viali del parco, i partecipanti dovranno trovare le carte giuste per arrivare a 31 (o avvicinarsi il più possibile) e sfidare il Banco per conquistare il premio.

Creatività e Befana: laboratori per piccoli artisti

Domenica 4 gennaio, dalle 10.00 alle 16.00, la Sala degli Elefanti ospiterà il laboratorio creativo “Le carte raccontano storie”, dove i bambini realizzeranno un mazzo di carte artistiche per inventare insieme una storia collettiva.

Per i più piccoli sono in programma i laboratori manuali “Aspettando la Befana”: dalla costruzione della casa della Befana con materiali di riciclo, alle decorazioni colorate, fino a “Faccia da Befana”, per dare forma al volto più simpatico dell’Epifania.

Sempre il 4 gennaio, alle ore 11.30, nell’area dei lemuri catta, i bambini potranno aiutare i guardiani a preparare una calza speciale per questi simpatici animali, ricca di frutta, verdura e carrube.

Epifania al Bioparco: caccia al tesoro e calza d’oro

Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, il Bioparco di Roma propone la grande caccia al tesoro a squadre “Alla ricerca della calza d’oro”. Tra prove, indizi e curiosità sulla Befana, i partecipanti esploreranno il parco fino a scoprire il premio finale.

Attività su prenotazione (entro il 5 gennaio): info@ilflautomagico.net.

Alla scoperta degli animali e dei loro segreti

Dal 26 dicembre al 6 gennaio, dalle 11.00 alle 15.15, torna l’attività didattica “Chi non si adatta è perduto”, un’esperienza ravvicinata con animali come gechi del Madagascar, insetti stecco, testuggini, rane freccia, axolotl e camaleonti, per scoprire come forme, colori e comportamenti aiutino le specie ad adattarsi al loro ambiente.

Imperdibili anche i pasti degli animali, momenti speciali per osservare da vicino giraffe, lemuri, elefanti, scimpanzé, otarie e pinguini del Capo, accompagnati dalle spiegazioni dello staff zoologico.

📌 Tutti i dettagli del programma su bioparco.it

📲 Segui il Bioparco di Roma su Facebook e Instagram @bioparcoroma

Un Natale diverso dal solito ti aspetta: al Bioparco di Roma le feste diventano un’avventura indimenticabile tra natura, gioco e fantasia. 🎄🦒✨

Credit foto: Massimiliano Di Giovanni – archivio Bioparco