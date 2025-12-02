A Natale 2025 regalare un’esperienza è l’idea perfetta: biglietti per concerti ed eventi a Roma, tra musica, pop e spettacoli immersivi.

Quante volte ci siamo ritrovati alla ricerca di un regalo senza sapere cosa comprare per i nostri amici? Ebbene, regalare un’esperienza è spesso il dono più riuscito e, a Natale 2025, è possibile farlo con i biglietti di tanti concerti ed eventi a Roma. Anche perché la Capitale offre davvero tante possibilità: dalla musica da cinema a quella rock, senza dimenticarci il pop e le esperienze immersive. Ma quali biglietti regalare a un vero romano?

Quali biglietti di concerti ed eventi regalare a Natale ad un vero romano?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ovvero da qualche idea. Come Supermagic Elementi, all’Auditorium della Conciliazione dal 22 gennaio all’8 febbraio 2026. È uno show internazionale che attraversa fuoco, aria, acqua e terra con illusioni, effetti speciali e momenti poetici.

Gli spettacoli si tengono dal lunedì al venerdì alle 21:00, il sabato alle 16:00 e 21:00, la domenica alle 15:00 e 18:30. I biglietti partono da 26 euro.

Al Forte! Trionfale Urban Factory arriva una delle esperienze VR più emozionanti: “Titanic – Un Viaggio nel Tempo”. Per 45 minuti si cammina sul ponte, si esplorano cabine e sala macchine e si incontra virtualmente il capitano Edward Smith. L’esposizione è aperta dal mercoledì al venerdì 16:00–20:00, e sabato e domenica 10:00–20:00. Biglietti a partire da 17 euro per adulti e 11 euro ridotti.

I concerti Candlelight riportano la musica del Maestro Ennio Morricone in luoghi mozzafiato. Il tributo, ospitato al Salone Bernini di Palazzo Ripetta, offre un’esperienza multi-sensoriale illuminata dalla luce delle candele. Con biglietti a partire da 22 euro.

Il 6 luglio 2026, la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica ospita il tour celebrativo di Anastacia. Una data speciale per festeggiare i 25 anni di “Not That Kind”, album che ha reso l’artista una star mondiale. E, tra i concerti più ambiti, c’è anche il ritorno live degli Europe per Rock in Roma, il 7 luglio 2026. Il leggendario gruppo svedese, simbolo del rock anni ’80, riporterà sul palco i suoi grandi successi, da “The Final Countdown” a “Carrie”.

Photo Credits: Shutterstock