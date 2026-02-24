Colosseo e Museo Nazionale Romano insieme: arriva il biglietto a prezzo ridotto per visitare due simboli di Roma con un’unica esperienza culturale.

Visitare i grandi simboli della storia di Roma diventerà presto più semplice e conveniente. Colosseo e Museo Nazionale Romano uniscono infatti le forze con una nuova formula di accesso con biglietti a prezzo ridotto pensata per ampliare le possibilità di visita e rendere l’esperienza culturale più accessibile. Un’iniziativa che mette in relazione alcuni dei luoghi più rappresentativi della Capitale. Ora non potrai fare a meno di visitarli.

Museo Nazionale Romano e Colosse: come funzionano i nuovi biglietti “incrociati” a prezzo ridotto

A partire dal mese di marzo 2026 entrerà in vigore un accordo tra il Parco Archeologico del Colosseo e il Museo Nazionale Romano che introdurrà una serie di biglietti a prezzo ridotto validi tra le due istituzioni. L’obiettivo è quello di incentivare i visitatori a scoprire entrambi i poli culturali, creando un percorso integrato tra monumenti archeologici e collezioni museali.

LEGGI ANCHE: — Visitare mostre a Roma senza spendere (quasi) nulla è possibile! Ecco dove andare

Chi visiterà una delle sedi del Museo Nazionale Romano potrà accedere successivamente al Parco Archeologico del Colosseo acquistando il biglietto speciale “Ridotto Amici PArCo” al costo di soli 14 euro. Al contrario, chi avrà già esplorato Colosseo, Foro Romano e Palatino potrà entrare nelle sedi del museo con il ticket “Musei in Rete” al prezzo di 10 euro.

L’iniziativa nasce con una finalità che va oltre il semplice risparmio. Il progetto punta infatti a costruire una narrazione più completa della storia di Roma, collegando i grandi spazi pubblici dell’antichità con i reperti che ne raccontano la vita quotidiana, sociale e politica.

L’accordo, valido per due anni e firmato dai direttori Simone Quilici e Federica Rinaldi, rappresenta un esempio di collaborazione istituzionale orientata a una cultura più inclusiva e partecipata. L’idea è quella di accompagnare cittadini e turisti in un percorso continuo, capace di trasformare la visita in un’esperienza più consapevole e coerente, mettendo in dialogo monumenti iconici e patrimoni museali spesso scoperti separatamente.

Photo Credits: Shutterstock