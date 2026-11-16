Il derby della Capitale si avvicina: Lazio e Roma si sfideranno domenica 13 dicembre allo Stadio Olimpico. Ecco tutte le informazioni per acquistare i biglietti del Derby Roma Lazio, le date di apertura della vendita, i prezzi e le modalità di accesso allo stadio.

Cresce l’attesa per il Derby Roma Lazio, uno degli appuntamenti più sentiti della stagione calcistica nella Capitale. La sfida tra biancocelesti e giallorossi è in programma domenica 13 dicembre 2026 alle ore 12:30, allo Stadio Olimpico, in occasione della 15ª giornata di Serie A.

Per i tifosi che vogliono assistere alla partita dal vivo, la Lazio ha già comunicato il calendario delle vendite dei tagliandi, organizzato in diverse fasi. Ecco come fare per trovare i biglietti del Derby Roma Lazio e quali sono le informazioni da conoscere prima dell’acquisto.

Biglietti Derby Roma Lazio: quando inizia la vendita libera?

La vendita dei biglietti per Lazio-Roma è stata suddivisa in più finestre.

In particolare, da lunedì 16 novembre alle ore 16:00 fino a domenica 22 novembre alle 23:59 è prevista una fase riservata ai possessori delle fidelity card ufficiali della Lazio, Eagle Card e Millenovecento. È possibile acquistare fino a quattro biglietti, ciascuno associato a una tessera.

La vendita libera scatterà invece martedì 24 novembre alle ore 11:00. Da quel momento sarà possibile acquistare i tagliandi per i settori disponibili dello stadio.

Attenzione però a una particolarità: per la Tribuna Tevere resterà necessario essere in possesso di una fidelity card della Lazio, anche durante la fase di vendita libera.

Dove acquistare i biglietti per il Derby Roma Lazio

I biglietti possono essere acquistati attraverso i canali ufficiali indicati dalla società biancoceleste:

Online sul circuito Vivaticket, attraverso il portale ufficiale della biglietteria della Lazio.

Nei punti vendita autorizzati Vivaticket.

Per evitare problemi e possibili truffe, è consigliabile utilizzare esclusivamente i canali ufficiali di vendita.

Prezzi biglietti Lazio-Roma: quanto costano?

Il costo dei tagliandi varia in base al settore scelto dello Stadio Olimpico e alla disponibilità dei posti.

La società ha pubblicato un tariffario specifico per il derby, con diverse fasce di prezzo e riduzioni. Agli acquisti online si applica una commissione di servizio del 3,80%.

Sono previste anche tariffe ridotte Under 16, riservate ai ragazzi nati dal 1° gennaio 2010.

Per conoscere i prezzi dei singoli settori e verificare i posti ancora disponibili è necessario consultare il tariffario pubblicato dalla Lazio sul proprio sito ufficiale.

Lazio-Roma 13 dicembre: data, orario e stadio

Il derby si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma, domenica 13 dicembre 2026, con calcio d’inizio fissato alle 12:30.

La partita è valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A e vedrà la Lazio giocare in casa contro la Roma.

Per chi ha intenzione di assistere alla stracittadina, è importante ricordare che all’ingresso verrà effettuato il controllo dell’identità di ogni spettatore: anche i minorenni dovranno presentare un documento.

I bambini di 4 anni, nati dal 1° gennaio 2022, potranno invece entrare gratuitamente senza biglietto, presentando un documento d’identità o la tessera sanitaria.

Il conto alla rovescia per il derby è già iniziato: per i tifosi che non vogliono perdere la sfida più attesa della Capitale, il primo passo è tenere d’occhio le date di vendita e assicurarsi un posto all’Olimpico.