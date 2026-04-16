Biglietti Colosseo sotto pressione: tra difficoltà di acquisto e nuove regole, cambia l’accesso al monumento più visitato d’Italia.

Visitare il Colosseo resta una delle esperienze più richieste dai turisti di tutto il mondo che arrivano a Roma, ma negli ultimi mesi l’acquisto dei biglietti è finito sotto pressione: segnalazioni, difficoltà tecniche e nuove regole stanno ridisegnando le modalità di accesso al sito archeologico più visitato d’Italia, tra una serie di disservizi percepiti ai quali si è deciso di rispondere con una serie di interventi correttivi.

Biglietti Colosseo: tra nuove regole e difficoltà tecniche trovarli è sempre più difficile

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Negli ultimi mesi, molti utenti hanno segnalato difficoltà nel reperire i biglietti per il Colosseo sul portale ufficiale: disponibilità non visibili, errori durante l’acquisto e sold out in pochi minuti.

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Il fenomeno, che è emerso con forza dall’inizio del 2026, è legato a più fattori. Da un lato, l’elevata domanda, con afflussi spesso vicini alla capienza massima; dall’altro, il ruolo dei grandi operatori turistici, che acquistano in massa anche tramite canali pubblici.

A incidere ulteriormente è l’uso di strumenti automatizzati che “congelano” temporaneamente i biglietti nei carrelli virtuali, rendendoli invisibili ad altri utenti. Come se non bastasse, alcuni attacchi informatici hanno contribuito a rendere ulteriormente instabile il sistema, alimentando la percezione di un accesso sempre più complesso per il singolo visitatore.

La scarsità di biglietti ufficiali ha favorito il secondary ticketing, con rivendite su piattaforme private a prezzi maggiorati. Un ingresso base può così costare molto più dei 18 euro iniziali, spesso incluso in pacchetti con servizi aggiuntivi.

Per contrastare queste pratiche, il Parco Archeologico ha introdotto nuove regole: dal 9 maggio 2026 il cambio nominativo sarà consentito solo in casi specifici e documentati, riducendo la possibilità di rivendita speculativa. Tra le proposte in discussione figurano anche l’estensione degli orari estivi e una maggiore finestra di prenotazione oltre i 30 giorni attuali. Resta comunque una quota di biglietti acquistabili direttamente in loco, pari a circa il 18% del totale, come alternativa per chi non riesce a prenotare online.

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