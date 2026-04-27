Negli ultimi giorni a Roma si è acceso il dibattito sull’uso delle bici tra l’Appia Antica e la Valle della Caffarella. La verità oltre le polemiche.

Negli ultimi giorni a Roma si è acceso il dibattito sull’uso delle bici in alcune delle aree verdi più amate della città, tra l’Appia Antica e la Valle della Caffarella. Tra segnalazioni, proteste e chiarimenti ufficiali, la questione ha attirato l’attenzione di cittadini e visitatori, generando confusione su cosa sia davvero consentito e cosa invece non lo è.

Roma, polemiche bici su Appia Antica e Caffarella: il nodo delle e-bike e le proteste dei cittadini

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Le polemiche sono esplose dopo le prime multe elevate ad alcuni ciclisti sorpresi nel parco della Caffarella con le bici elettriche. La notizia, che si è rapidamente diffusa sui social, ha dato l’impressione di un divieto generalizzato a tutte le biciclette, scatenando la reazione di associazioni ciclistiche e dei sostenitori della mobilità sostenibile. Anche perché molti residenti utilizzano questi percorsi per gli spostamenti quotidiani, non solo per il tempo libero, e temono limitazioni eccessive.

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Il provvedimento ha così diviso l’opinione pubblica, ma a fare chiarezza a riguardo è intervenuto l’ente Parco Regionale dell’Appia Antica, che ha smentito le interpretazioni più fantasiose. Le biciclette tradizionali non sono vietate e possono continuare a circolare liberamente, così come le e-bike a pedalata assistita regolarmente omologate secondo il Codice della strada.

Il divieto riguarda esclusivamente i mezzi non omologati, spesso in grado di raggiungere velocità elevate e quindi considerati potenzialmente pericolosi in un’area naturale molto frequentata. L’obiettivo del regolamento non è limitare l’accesso, ma garantire sicurezza e tutela di un ambiente delicato, favorendo una convivenza equilibrata tra tutti gli utenti.

L’ente ha inoltre annunciato un impegno per rendere le regole più chiare e migliorare la comunicazione, così da evitare ulteriori fraintendimenti.

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